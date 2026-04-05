Germán Calderón España, asesor jurídico constitucional del movimiento político Defensores de la Patria, liderado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes el inicio de una investigación contra el presidente Gustavo Petro y “personas indeterminadas del DNI” por presunta violación ilícita de comunicaciones.

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Esto en medio de la polémica que han desatado en el país las declaraciones del jefe de Estado en las que insinuó interceptaciones al candidato a la Presidencia.

“Solicito respetuosamente a esa célula congresional iniciar investigación contra el presidente Gustavo Petro Urrego y contra personas indeterminadas del DNI, de conformidad con el artículo 175 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 329 de la Ley 5a de 1992 y el artículo 192 del Código Penal Colombiano”, dice la carta de Germán Calderón.

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Todo comenzó por una publicación de Petro en X (antes Twitter) en la que denunció el sábado que los hermanos Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, “aún no han devuelto el PIK (clave de infraestructura pública) ni la totalidad de la información de los usuarios del sistema de pasaportes”, lo que ha generado preocupación sobre el control de los datos.

En su mensaje, el jefe de Estado lanzó duros cuestionamientos contra el procurador general Gregorio Eljach, acusándolo de intentar frenar el nuevo contrato de pasaportes con la Casa de la Moneda de Portugal.

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“El procurador, de una manera extraña y en medio de las elecciones de las que los hermanos Bautista, desacatando la justicia, son los escrutadores privados, buscan desesperadamente anular el excelente contrato de pasaportes que tenemos donde la data ya es del estado colombiano y toda la tecnología operará nueva y de la mejor del mundo en la Imprenta Nacional, que es su operador”, sostuvo.

Asimismo, el presidente nuevamente intervino en el debate electoral arremetiendo contra el candidato de derecha Abelardo de la Espriella, insinuando que este pretende recuperar el contrato de pasaportes con fines políticos. Además expresó que esta información se obtuvo con base en informes de inteligencia de conversaciones del aspirante presidencial.

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“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista y de la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a de La Espriella”, dijo.

Ya tenemos el nuevo pasaporte que ya se expide y se ejecuta el contrato con la entidad pública internacional "Casa de la Moneda de Portugal" con apoyo del gobierno portugués y francés. Es de lo mejor del mundo.



Los hermanos Bautista dueños de Thomas Greg, aún no devuelven el… https://t.co/4Ax2vVIKbG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2026

El candidato presidencial reaccionó a la publicación del mandatario en la misma red social: “Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales”.

Añadió que Petro es quien “tiene y apoya, ilegalmente, a un candidato; en tus manos están los contratos de los pasaportes: eres tú el que los adjudica”.

Sobre las supuestas interceptaciones, el aspirante a la Casa de Nariño sostuvo: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”, puntualizó.