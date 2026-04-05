Consternación y profundo dolor embargan hoy a la familia Guevara Tiller en Vista Hermosa, Meta, donde dos pequeños hermanos de ocho y cinco años de edad fueron encontrados sin vida en el interior de un congelador en la vivienda donde residían junto a sus padres.

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De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron en la tarde del sábado 4 de abril, cuando los menores se quedaron por algunos minutos solos en la vivienda, mientras sus padres realizaban unas diligencias.

Momentos después, los padres llegaron a la vivienda y al buscar a los pequeños, estos no aparecían por ningún lado. En medio de la preocupación y al ver que los hermanos no atendían el llamado, decidieron buscar por todos los rincones de la vivienda, hasta que se toparon con la trágica escena: los niños estaban inconsicentes en el interior de un congelador, por lo que de inmediato fueron trasladados a un centro asistencial, pero lamentablemente ingresaron sin signos vitales.

El padre de los menores, Brayan Guevara Triviño, señaló en diálogo con El Tiempo que los hechos ocurrieron cuando él y su esposa salieron durante 20 minutos a hacer unas compras de alimentos y otros elementos que necesitaban los menores.

Al llegar encontraron la trágico escena: “El congelador estaba desconectado (...) los niños se subieron y se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, sostuvo.

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Su padre relató que probablemente los pequeños estaban jugando al escondite, algo que era común cuando se encontraban en casa. De momento, los peritos y las autoridades competentes están investigando los hechos y buscan establecer las causas del fallecimiento de los dos menores de edad.

Se conoció que la Fiscalía 4 Local de Granada asumió la investigación para determinar cuáles fueron las circunstancias exactas en las que fallecieron los menores, cuyos cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para practicar las respectivas autopsias.

Entretanto, la Institución Educativa Los Centauros, donde los menores estaban cursando Transición y Segundo, emitió un comunicado lamentando la partida y expresando condolencias a los familiares.

“Nos unimos en oración y acompañamos con respeto y cariño a su familia, seres queridos y a toda la comunidad en este difícil momento”, se lee.