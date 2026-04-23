Este domingo Barranquilla será sede de la Carrera de las Rosas desde el Gran Malecón, un evento que busca promover la detección temprana del cáncer de mama y apoyar a quienes enfrentan esta enfermedad a partir de las 5:00 a. m.

La ciudad será la primera parada de su gira por Colombia, que también incluirá a Bogotá y Medellín. En total, se espera la participación de más de 30.000 personas en las tres ciudades, con recorridos de 21K, 15K, 10K, 5K y 2K.

La carrera es organizada por Grupo JAO y la Fundación AlmaRosa, y lleva más de 11 años realizándose en el país. Barranquilla vive su segunda edición, luego de una primera versión en la que participaron cerca de 6.000 personas.

La iniciativa nació en 2016, a partir de una experiencia cercana de los organizadores. “Una prima enfrentó cáncer de mama y, después de su proceso, quiso motivar a más mujeres a hacerse el autoexamen”, explicó Jorge Andrés Orozco, director general de la carrera.

Desde entonces, el evento se ha enfocado en invitar a las mujeres a detectar la enfermedad a tiempo.

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Según organizaciones internacionales de salud, 1 de cada 8 mujeres podría desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, si se detecta a tiempo, las probabilidades de supervivencia superan el 90%.

“Cuando una mujer llega a tiempo a un diagnóstico, puede cambiar su historia. El autoexamen y acudir al médico pueden marcar la diferencia”, señaló Lina Hinestroza, fundadora de la Fundación AlmaRosa y sobreviviente de esta enfermedad.

Participación abierta

La carrera está dirigida a todo tipo de público, desde corredores experimentados hasta personas que deseen caminar.

Muchos participantes lo hacen en homenaje a familiares o seres queridos. Algunos llevan sus nombres en la camiseta, convirtiendo cada recorrido en un acto simbólico.

Este año, detrás de cada número de los participantes habrá una historia. Algunos correrán por su mamá, por su hermana, una amiga, una esposa, una compañera de trabajo o por otra persona que aman o recuerdan. Muchos llevarán en el pecho el nombre de ese ser querido a quien dedican cada kilómetro, convirtiendo la carrera en un homenaje colectivo lleno de amor, memoria y esperanza.

En cada camiseta, en cada paso y en cada rosa habrá una vivencia, la de una sobreviviente, la de alguien que hoy está dando la batalla o la de quienes acompañan con amor a una persona que están enfrentando otra enfermedad, o ya no están. Además, la carrera está diseñada para que cualquier persona pueda ser parte.

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“No importa si se trata de corredores experimentados o de quienes simplemente quieren caminar por una causa. Desde su creación en 2016, Carrera de las Rosas se ha consolidado como uno de los eventos de running con causa más representativas del país, reuniendo a miles de participantes en ciudades como Medellín, Bogotá y Barranquilla alrededor de un mensaje de vida, prevención y esperanza frente al cáncer de mama”.

Los recursos obtenidos a través del evento permitirán fortalecer las campañas de comunicación y sensibilización de la Fundación AlmaRosa y continuar el acompañamiento a miles de mujeres en Colombia, recordando que actuar y cuidarse a tiempo puede salvar vidas.