Luego del alza de 100 puntos básicos realizado por el Banco de la República en marzo, que situó la tasa en 11,25 %, los analistas han revisado al alza sus proyecciones para los principales indicadores macroeconómicos, anticipando un panorama de tasas e inflación más persistente de lo previsto anteriormente.

En ese sentido, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), incrementaron sus expectativas tanto de tasas de interés como de inflación y Producto Interno Bruto (PIB).

Para el cierre de abril, las expectativas sitúan a la tasa de intervención en 11,75 % (50 puntos básicos más que la actual) y se espera que ascienda hasta el 12 % en julio de 2026.

La encuesta sostuvo que el pronóstico de 12 % se mantiene ahora como la expectativa para el cierre de diciembre de este año, lo que representa un aumento frente al 11,75 % que se estimaba en la edición de marzo.

A su vez, las expectativas para abril se ajustaron a 5,63 % en el tema de la inflación, luego de revelarse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicara en 5,56 % en marzo.

Los analistas prevén ahora que la inflación finalice este año en 6,40 %, un incremento notable frente al 6,24 % estimado el mes anterior. Estas cifras sitúan al indicador todavía lejos del rango meta del Banco de la República (2% – 4%).

El pronóstico de crecimiento del PIB para 2026 cayó al 2,4 %, frente al 2,5 % de la encuesta de marzo.

Para 2027, la proyección de crecimiento se situó en 2,3 %. En el corto plazo, las expectativas para el primer trimestre de 2026 también se redujeron al 2,4 %, mientras que para el segundo trimestre se mantienen estables en 2,6 %.