Las expectativas de inflación y tasas de interés en Colombia se dispararon. Esa es la conclusión que reveló la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

En ese sentido, los analistas consideran que la inflación anual se ubicará en 5,33 % en enero, con un rango que va entre 5,20 % y 5,60 %.

A su vez, los expertos tienen una expectativa de que el Banco de la República aumente fuertemente las tasas de interés durante el 2026, incluso arrancando desde la Junta Directiva del Emisor que tendrán el próximo 30 de enero.

“Se prevé que los tipos se eleven 50 puntos básicos en el primer mes del año, con lo cual pasarían del actual 9,25 % hasta 9,75 %”, expuso la encuesta.

También anticipan que la tasa de intervención se sitúe en 11,25 % en diciembre de 2026 (aumentando respecto al 9,25 % esperado en el mes anterior).

El reporte confirma lo publicado hace unos días por el Banco de la República en su respectiva encuesta a analistas económicos sobre la situación fiscal y económica del país para este año y el mediano plazo.

A su vez, expresaron que en enero, el pronóstico de crecimiento económico para 2025 se ubicó en un rango entre 2, 7% y 2,9 %, con 2,8 % como respuesta mediana (manteniéndose estable frente a la edición de diciembre). “La mediana para 2026 se situó en 2,8%, ubicándose en un rango entre 2,8% y 2,9%”.

Entre tanto, la encuesta reveló que las expectativas de crecimiento del cuarto trimestre de 2025 se ubicaron en un rango entre 2,5% y 3,0%, con 2,8% como respuesta mediana (estable frente a la edición de diciembre). Por su parte, el pronóstico de crecimiento para el primer trimestre de 2026 se ubicó en 2,8%, disminuyendo frente a la expectativa del mes anterior.

Por último, revelaron que en enero de 2026, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $3.650 y $3.730, con $3.704 como respuesta mediana, y para diciembre de 2026, los analistas esperan una tasa de cambio de $3.830, lo que representa una reducción frente al pronóstico del mes anterior ($3.911).