La empresa Air-e Intervenida identificó nuevos casos de conexiones ilegales y manipulación del servicio eléctrico en Barranquilla y varios municipios del Magdalena tras operativos que buscan combatir el delito de defraudación de fluido.

En Barranquilla, uno de los hallazgos se registró en un hospedaje ubicado en inmediaciones de la carrera 43 con calle 93, donde se detectó una línea directa instalada por fuera del sistema de medición para evadir el pago real del consumo de energía.

Asimismo, en la carrera 44 con calle 69, una vivienda utilizada como hospedaje presentaba una conexión directa.

Durante los operativos también se identificó un caso en el barrio Colombia, a la altura de la carrera 43 con calle 68, donde un reconocido billar operaba con conexión directa y sin medidor.

Por otra parte, en el sector de California, un expendio de carnes tenía una línea directa por fuera de la medida, modalidad de fraude utilizada para reducir o evitar el pago del servicio. Adicionalmente, en el barrio San Pedro, un local de tecnología presentaba una conexión irregular instalada por fuera del sistema de medición.

Casos reportados en Magdalena

En el departamento del Magdalena, los operativos permitieron detectar irregularidades en varios municipios.

En Ciénaga, una institución educativa tenía una línea conectada por fuera del sistema de medida, mientras que en el barrio Los Olivos se encontró una vivienda con la acometida intervenida.

En Fundación, se identificaron otros dos casos de defraudación de fluidos: una tienda con línea directa por fuera de la medida y un local de comidas rápidas con servicio directo.

Finalmente, en el barrio Alto Prado, en el municipio de Plato, un asadero con punto frío fue sorprendido con una conexión ilegal destinada al hurto de energía.