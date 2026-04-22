El 22 de abril es una fecha que suele generar un ambiente de recuerdo en la televisión colombiana, especialmente entre quienes compartieron con la presentadora Lina Marulanda, fallecida hace 16 años tras enfrentar un complejo cuadro de salud mental que terminó con su vida al caer desde el balcón de su apartamento en Bogotá, ubicado en un sexto piso.

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Cada año, al llegar esta fecha, y en medio de nuevos hechos lamentables que han golpeado a la industria del entretenimiento, colegas y televidentes vuelven a evocar la personalidad, carisma y talento de Marulanda, quien llegó a ser una de las figuras más apreciadas de la televisión nacional.

Originaria de Medellín y nacida el 15 de mayo de 1980, Lina Marulanda creció en esa ciudad donde inició su acercamiento al mundo del modelaje desde muy joven. Con apenas 12 años ya participaba en pasarelas y campañas publicitarias, destacándose rápidamente por su presencia escénica y su belleza.

Su paso a la televisión fue natural, impulsado por su reconocimiento como modelo. Tras formarse en Publicidad, debutó en el informativo CM&, donde empezó a consolidarse también como presentadora, mostrando habilidades más allá de la moda.

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Posteriormente, su estilo cercano y profesional la llevó a trabajar en Caracol Televisión, donde se consolidó en la presentación de entretenimiento y farándula. En ese espacio fortaleció una amistad cercana con Iván Lalinde, quien la ha recordado en múltiples ocasiones con afecto.

Durante su trayectoria también participó en producciones relevantes de la televisión de los años 2000. Uno de sus papeles más recordados fue en el programa ‘Desafío 2007: La Guerra de las Generaciones’, donde mostró su capacidad para adaptarse a formatos de competencia y reality.

El día que murió Lina Marulanda

Un 22 de abril de 2010, Colombia recibió la impactante noticia de su muerte en Bogotá. La presentadora atravesaba dificultades personales y profesionales, sumadas a un fuerte estado depresivo que terminó en el fatal desenlace ocurrido en el conjunto residencial donde vivía.

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Años después, en una entrevista con la revista Cromos, sus padres revelaron que la modelo dejó una carta con mensajes de perdón y reflexiones sobre lo que estaba viviendo, en la que también expresaba su última voluntad.

Beatriz Cuartas, su madre, expresó que la noche anterior a su fallecimiento tuvo un momento muy emotivo con su hija. “Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró, pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”.

Por su parte, su hermana recordó que Lina solía escribir diariamente en un diario personal, donde dejó consignadas sus emociones, frustraciones y proyectos pendientes.

“Ella dejó escrito, no es que yo lo diga, que quería poner su MisceLina (un negocio), escribir su diario, poner un instituto contra la depresión y estudiar abogacía, porque ella decía que uno, muchas veces por ignorancia, comete muchos errores”.

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