Tras ser enviada anticipadamente a DJs y clubes seleccionados, lo que disparó la demanda, Madonna lanza “I Feel So Free” de su próximo álbum Confessions II.

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Producida por Madonna y Stuart Price, la canción es la primera muestra de música nueva antes del próximo sencillo principal.

Sumérgete experimentando el visualizador hipnótico que lo acompaña.

A principios de esta semana se anunció que el esperado nuevo álbum de Madonna, Confessions II, se lanzará el 3 de julio a través de Warner Records.

Cabe anotar que Madonna viene de actuar el pasado viernes junto a Sabrina Carpenter en el Festival de Coachella, donde anunció su regreso al mundo del espectáculo.

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El nuevo álbum es la continuación de su icónica contraparte Confessions on a Dance Floor.