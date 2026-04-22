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Por:  Redacción Sociedad

Tras ser enviada anticipadamente a DJs y clubes seleccionados, lo que disparó la demanda, Madonna lanza “I Feel So Free” de su próximo álbum Confessions II.

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Producida por Madonna y Stuart Price, la canción es la primera muestra de música nueva antes del próximo sencillo principal.

Madonna ofrece una recompensa para recuperar el atuendo perdido que usó en Coachella

Sumérgete experimentando el visualizador hipnótico que lo acompaña.

A principios de esta semana se anunció que el esperado nuevo álbum de Madonna, Confessions II, se lanzará el 3 de julio a través de Warner Records.

Cabe anotar que Madonna viene de actuar el pasado viernes junto a Sabrina Carpenter en el Festival de Coachella, donde anunció su regreso al mundo del espectáculo.

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El nuevo álbum es la continuación de su icónica contraparte Confessions on a Dance Floor.