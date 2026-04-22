Las operaciones contra el tráfico de estupefacientes en el departamento del Magdalena no cesan. En las últimas horas las unidades de la Policía Nacional aprehendieron en los municipios de El Banco y Ariguaní a cinco jíbaros y les incautaron cerca de 300 dosis de estupefacientes que pretendían comercializar en las zonas urbanas.

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La primera de las detenciones fue la de alias ‘El Guti’, de 26 años, a quien detuvieron en el barrio La Candelaria del municipio de El Banco, portando 90 papeletas de base de coca; en el barrio Los Pimientos del mismo municipio, fue capturado un hombre de 38 años que tenía 68 papeletas de base de coca listas para su distribución.

Además en el barrio Santa Rosa, fue capturado alias ‘Venezuela’, de 42 años, a quien le encontraron 50 envolturas de bazuco.

Por su parte en el municipio de Nueva Granada fue capturado en flagrancia un joven de 23 años, conocido como “Feria”, a quien se le hallaron más de 30 dosis de estupefacientes, y en la trocha Las Melinas, jurisdicción de Ariguaní, sector El Difícil, fue capturado un joven de 22 años, a quien se le incautaron 40 gramos de marihuana.

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El coronel Alexánder Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena, manifestó que estos resultados hacen parte de los controles permanentes que adelanta la Policía Nacional, teniendo en cuenta que la mayoría de capturas por este delito en Colombia se relacionan con cantidades destinadas al expendio local, afectando directamente la seguridad ciudadana y la convivencia.