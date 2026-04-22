En Aracataca, Magdalena, la población que vio nacer al Nobel de la Literatura colombiana Gabriel García Márquez, sus pobladores llevan doce años solicitando a los gobiernos la construcción de un puente para así posicionar el territorio como destino turístico y de paso gestionar la declaratoria de Distrito Turístico, Literario y Cultural de la Nación.

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Sus buenas intenciones, enmarcadas en el desarrollo, parecen no tener eco porque, a su juicio llevan entre 30 ó 40 reuniones en 12 años y no han logrado tener eco. En la más reciente se levantaron de la mesa de concertación por no llegar a un acuerdo.

La concesión Yuma que construye la Troncal de Oriente en doble calzada y la ANI les plantean la construcción de retornos entre 300 y 500 metros y la comunidad de Aracataca lo que quiere es un puente que permita el flujo directo de ingreso y salida al municipio y con ello posicionarlo como la segunda mejor alternativa de turismo en el departamento del Magdalena, después de Santa Marta.

Manuel Bolaño, vicepresidente campesino de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Macaraquilla, dice que el proyecto vial lo afecta.

“Mi inconformidad es desde el primer momento que llegó la empresa Yuma ahí. Desde ese momento se nos ha dificultado sacar nuestros cultivos. Precisamente anteayer veníamos sacando en un carro-moto un cultivo de papaya y se nos volteó por tener esa entrada ahora tan alta, y quién nos paga ese producto ahora”.

Por su parte Pablo Marriaga Crespo, dirigente cívico del municipio de Aracataca, indicó que “tenemos ya 12 años escuchando la misma historia por parte de Yuma y la ANI, y nada que avanzamos. La comunidad ha tomado las vías de hecho en varias ocasiones para que sea escuchada ante la alcaldía, el concejo municipal y la misma Troncal del Caribe y estas entidades no salen con nada bueno para el municipio, sino los mismos retornos a 300 y 500 metros y esa no es la salida, ni lo que la comunidad de Aracataca quiere. Hemos visto a nuestro Presidente de la República hablando todo el tiempo de las mariposas amarillas, y del coronel no tiene quién le escriba, pero lo que si necesitamos es que por fin busque las maneras de aportar o soltar la plata para que Aracataca por fin se le construya el puente, porque ellos dicen que ya no tienen plata, por eso le reiteramos el llamado a nuestro presidente Gustavo Petro encarecidamente que mire hacia Aracataca, que merecemos una mejor suerte y no como lo que dijo el coronel no tiene quien le escriba, abandonado totalmente”.

Finalmente el líder social de Aracataca, José Ramón Pedriquez, indicó que “nos cansamos, ni nos cansaremos hasta lograr que nuestra tierra sea declarada como Distrito Turístico, Literario y Cultural de la Nación algún día, por ello, pedimos a estas entidades que no nos castiguen y piensen bien en lo que hacen, que no maltraten una tierra que le dio todo a Colombia. Le enviamos un mensaje al señor Presidente que se reivindique en nombre del estado colombiano y meta la mano directamente ante esta situación, ya que estamos desgastados en una pugna de más de 12 años y creo que llegó la hora de que se haga realidad todo aquello que siempre le han ofrecido a nuestra tierra, pero que nunca se ha cumplido”.

Los ciudadanos aluden además que ha faltado planeación desde el mismo territorio y por eso las entidades responsables del proyecto no han tenido en cuenta la geografía de la zona y han excluido a sus comunidades marginando a más de cuatro mil personas de corregimientos y veredas como Macaraquilla, Río Piedra, El Torito, Agua Bendita, Buenos Aires, La Fuente, Cerro Azul, El Volante, La Marimonda y La Riviera entre otras, incluyendo la entrada principal al municipio ubicada más exactamente en el sector de la ‘Vuelta al Torito’ en toda la Troncal de Oriente.