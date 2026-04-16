En un operativo conjunto contra el hurto de energía, autoridades realizaron un allanamiento en zona rural de Ciénaga, logrando la desarticulación de una red dedicada a la conexión ilegal del servicio eléctrico.

La intervención se llevó a cabo en una finca ganadera ubicada en la vereda Colorado, donde operaba de manera clandestina una procesadora de plástico y recicladora. Durante el procedimiento, fue hallado un transformador de 75 kVA instalado de forma irregular por particulares, mediante el cual se obtenía energía sin autorización.

Como resultado del operativo, se logró la captura de cuatro personas, presuntamente integrantes del grupo delincuencial conocido como “Los Baquelitas”.

Asimismo, las autoridades incautaron 230 metros de cable de aluminio, cuatro crucetas, 12 aisladores de suspensión y otros elementos utilizados para montar infraestructura eléctrica ilegal.

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El transformador fue desmontado y retirado del sitio, evitando la continuidad de la conexión fraudulenta y reduciendo los riesgos asociados a este tipo de instalaciones, que pueden poner en peligro a la comunidad.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Por su parte, la empresa Air-e reiteró su compromiso con la legalidad, la seguridad del sistema eléctrico y la prestación eficiente del servicio. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de prácticas, que afectan la calidad del suministro y representan un riesgo para la vida de las personas.

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Como contexto, el hurto de energía continúa siendo una de las principales problemáticas en la región Caribe, generando millonarias pérdidas económicas y afectaciones en la continuidad del servicio. Estas prácticas ilegales no solo impactan la infraestructura eléctrica, sino que también incrementan el riesgo de accidentes, incendios y fallas en el sistema, por lo que las autoridades han intensificado los operativos de control en zonas rurales y urbanas.