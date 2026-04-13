El Instituto Nacional de Vías (Invias) anunció que durante la jornada de este martes 14 de abril se estará realizando el cierre de del corredor vial de la variante de Ciénaga, lo cual podría afectar el desplazamiento y los tiempos de viaje, sobre todo de los usuarios que se muevan entre Barranquilla y Santa Marta.

Lea más: Barranquilla se fortalece como piedra angular de las operaciones de Satena

“Este martes 14 de abril realizaremos cierre programado en este corredor por labores de mantenimiento”, manifestó el Invias destacando que el horario será entre las 7:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde.

Con esto se recomienda como vía alterna el “paso nacional por el casco urbano de Ciénaga” y se le pide a los conductores “programar su viaje con anticipación para que evite contratiempos en su recorrido”.

Es de recordar que esta obra, calificada como un hito histórico para la movilidad del Magdalena, fue entregada oficialmente por el Gobierno nacional en diciembre de 2025.

Su objetivo principal es evitar que el tráfico pesado (tractomulas y buses interdepartamentales) atraviese el casco urbano de Ciénaga, reduciendo el ruido, la contaminación y el riesgo de accidentes dentro del municipio.

La variante permite una conexión mucho más ágil entre Barranquilla y Santa Marta. Esta vía de aproximadamente 9 kilómetros permite un ahorro de hasta 40 minutos en el tiempo de recorrido, al eliminar los constantes embotellamientos que se formaban en la entrada de Ciénaga.

La inversión superó los $374.000 millones de pesos y su estructura cuenta con una calzada de 4 kilómetros inicialmente, conectando con el sector de La Virgen.

Incluye un puente de más de 500 metros de longitud que cruza la zona del ferrocarril, una de las partes más complejas de la ingeniería del proyecto.

Lea más: “Estamos viendo una decisión apresurada”: reacciones sobre la medida de eutanasia a hipopótamos

Al ser una vía de alto flujo y estratégica, requiere cierres programados para mantenimiento preventivo y garantizar la seguridad del asfalto.