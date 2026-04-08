Por sexto año consecutivo, Barranquilla recibió el reconocimiento a Ciudad Árbol , otorgado por la Day Foundation y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), lo que la consolida como una de las ciudades referentes en el país tras haber completado la siembra de más de 200 mil de estos organismos vivos.

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La noticia fue confirmada por el alcalde la ciudad, Alejandro Char, quien manifestó su orgullo por la designación: “Una vez más, Barranquilla es reconocida como Ciudad Árbol del Mundo”, comentó en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Char indicó que: “Este reconocimiento internacional, otorgado por la Arbor Day Foundation y la FAO por sexta vez, destaca el compromiso de nuestra ciudad con un desarrollo que piensa en el futuro y en las nuevas generaciones”.

Cabe destacar que Barranquilla en el 2020 fue la primera ciudad colombiana en obtener tal distinción. Luego de eso, ha sostenido la designación en años consecutivos.

“Con la siembra de más de 200 mil árboles, seguimos avanzando hacia una Barranquilla más verde, sostenible y en armonía con su entorno”, apuntó el burgomaestre.

¡Una vez más, Barranquilla es reconocida como Ciudad Árbol del Mundo!



Este reconocimiento internacional, otorgado por la Arbor Day Foundation y la FAO por sexta vez, destaca el compromiso de nuestra ciudad con un desarrollo que piensa en el futuro y en las nuevas generaciones.… pic.twitter.com/RDzp6OqLB1 — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 8, 2026

A su turno, Ana María Aljure, gerente de ciudad, expresó también su beneplácito por los resultados obtenidos por las iniciativas distritales en cuanto a la siembra de árboles: “Un reconocimiento internacional, que consolida el liderazgo de la ciudad en la transformación y sostenibilidad urbana”, detalló.

En ese sentido, también destacó la gran cantidad de especies sembradas: “Más de 200 mil árboles sembrados, intervención de espacios públicos, paisajismo, recuperación de zonas verdes, transformación de puntos críticos, entre otras acciones, hacen parte de la apuesta de la Alcaldía de Barranquilla que confirma que cuando planificamos a largo plazo, los resultados se sienten en la vida de la gente”.

¿Qué califica el premio?

Aunque la cifra de árboles sembrados es muy importante, es de anotar que el reconocimiento se delinea con cinco puntos principales: El primero de ellos es establecer autoridad, es decir tener una oficina o departamento responsable del cuidado de los árboles.

También establecer reglas y contar con políticas o normativas oficiales para la gestión del arbolado. Además, conocer lo que se tiene y mantener un inventario actualizado de los recursos arbóreos locales.

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Así mismo, asignar recursos: Disponer de un presupuesto anual dedicado exclusivamente al plan de gestión de árboles. Y finalmente realizar una celebración anual del árbol para educar y concienciar a la ciudadanía.