En medio de lo que es la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, que se celebra los 9 de abril, el Sena Atlántico ofrecerá una feria de servicios y la sexta edición de Sembradores de Paz, orientada a fortalecer la empleabilidad y la reconstrucción de proyectos de vida de las víctimas.

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El evento se realizará en el Centro Regional de Atención a Víctimas ubicado en Soledad, el mismo 9 de abril de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Asimismo, 25 emprendedores comercializan sus productos hasta el próximo domingo en el Centro Comercial Parque Alegra.

“Hoy no solo recordamos a las víctimas, también reafirmamos nuestro compromiso con su presente y su futuro. Desde el Sena trabajamos para brindar oportunidades reales que les permitan reconstruir sus proyectos de vida, acceder a empleo digno y seguir avanzando con esperanza. La formación y el trabajo son herramientas poderosas para sanar, transformar y construir paz en los territorios”, afirmó Jacqueline Rojas, directora Sena Atlántico.

Este espacio contará con la participación de cuatro empresas, donde la Agencia Pública de Empleo actuará como intermediador laboral, facilitando el acceso a oportunidades de empleo para la población víctima del conflicto armado.

Entre las vacantes disponibles se destacan: Auxiliar de cocina, operario de empaque y etiquetado, operario de confección, operario de sacrificio, operario de servicios generales, auxiliar cárnico y mecánico de operario de confección.

Durante la jornada también se desarrollarán actividades conmemorativas y se ofrecerán servicios enfocados en el fortalecimiento de la participación ciudadana, incluyendo el desarrollo del EDT en mecanismos de participación ciudadana.

Así mismo, la feria de emprendimiento ‘Sembradores de Paz’ reúne a 25 emprendedores víctimas del conflicto armado de Barranquilla y el Atlántico, especialmente mujeres cabeza de hogar, jóvenes y comunidades afro e indígenas.

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Se realiza en el Centro Comercial Parque Alegra hasta el 12 de abril, donde ofrecen productos como alimentos, artesanías y confecciones, promoviendo la inclusión económica y destacando sus historias de resiliencia.