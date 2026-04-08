Este miércoles 8 de abril, la Gobernación del Atlántico llegó al municipio de Repelón para hacer entrega de un nuevo Centro de Vida, un espacio destinado a beneficiar e incidir en la calidad de vida de los adultos mayores del territorio.

Este evento contó con la participación del gobernador Eduardo Verano, quien aseguró que con este acto consolida la política social que se enfoca en la entrega de una infraestructura destinada a las personas mayores del Atlántico.

Leer más: Sena Atlántico ofrecerá oportunidades de empleo para conmemorar el Día de las Víctimas

Este Nuevo Centro de Vida tiene 1.244 metros cuadrados construidos. Este es el segundo entregado después de Manatí y la administración aseguró que continuarán con la ejecución de las obras de otros centros en el departamento.

Con una inversión de $4.069 millones, la Gobernación del Atlántico transformó un lote de 1.522 metros cuadrados en un complejo moderno que se propone dignificar el día a día a las personas mayores.

Le puede interesar: Juzgado restablece derechos de Silvia Gette para asumir nuevamente rectoría de Uniautónoma

Se aseguró que el centro garantizará la atención integral a 150 adultos mayores en dos jornadas, lo que les permite ampliar la cobertura de los programas sociales del departamento.

Asimismo, detallaron que la infraestructura física representa un centro 100% operativo y dotado, desde mobiliario ergonómico y equipos de cocina hasta juegos didácticos y áreas de talleres.

Leer más: En Villa Rosa se inaugura monumento en honor a las víctimas del conflicto armado

Además, este espacio también cuenta con zonas múltiples, áreas de comedor y espacios exteriores diseñados para la actividad física y proyectos de integración como huertas comunitarias.

“Con este nuevo centro aseguramos un punto de atención fija para fortalecer las políticas de envejecimiento activo y prevención en el municipio. Esta obra es el resultado de una gestión eficiente que pone el presupuesto donde más se necesita, en el bienestar de la gente”, explicó el gobernador.

Leer más: Con una inversión de más de 11.000 millones, inician obras de acueducto en el corregimiento de Villa Rosa