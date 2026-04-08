Los días en los que los habitantes del corregimiento Villa de Rosa debían abastecerse de agua a través de pozos profundos quedaron en el pasado. Este miércoles 8 de abril, en pleno mediodía, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Repelón dieron inicio a las obras de acueducto en el territorio.

“No estamos trabajando solo para las cabeceras municipales; hoy estamos trabajando en los corregimientos. el agua es una responsabilidad colectiva; así como es vida, también exige que se le trate de una manera muy especial”, expresó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

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La obra tiene como objetivo llevar, por primera vez, agua potable al 100 % de los habitantes del corregimiento, garantizando un servicio óptimo con presión y continuidad, beneficiando en total a 4.813 personas.

El valor total del proyecto asciende a $11.310.111.041, de los cuales $10.495.041.146 corresponden a la obra y $815.069.895 a la interventoría.

En cuanto a su alcance, contempla la construcción de la captación, la instalación de más de 11.450 metros lineales de tubería para aducción, conducción y distribución, una planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 14 litros por segundo, dos tanques de almacenamiento de 407 m³, una estación de bombeo de 22 litros por segundo, 1.009 conexiones domiciliarias y obras de urbanismo complementarias.

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A su turno, el alcalde Repelón, Jorge Eliécer Reales, expresó que, más allá de una inversión cuantificable, se está contribuyendo a la calidad de vida de los habitantes.

“Esto tiene otro valor: un valor incalculable, porque la inversión se suma en pesos, pero el valor a la vida, la intervención a la gente, el dignificar, eso no se cuantifica. Hoy yo no miro los millones, sino el valor que tiene esta obra para nuestra gente y la importancia que da para el desarrollo de nuestros niños, de nuestros ancianos y de nuestra comunidad en general”, sentenció.

Otras obras del municipio

Por otro lado, este miércoles también se entregó el Centro de Vida de Repelón, una moderna infraestructura de 1.244 metros cuadrados que “fortalece la política social del Atlántico para la atención de personas mayores”.

Con una inversión de $4.069 millones, este espacio —el segundo en el departamento— beneficiará a 150 adultos mayores con atención integral en dos jornadas, en instalaciones totalmente dotadas y accesibles.

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