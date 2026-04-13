Luego de que este lunes se conociera la decisión del Gobierno nacional —a través del Ministerio de Ambiente— sobre la medida de eutanasia a los hipopótamos invasores del país, se han generado múltiples reacciones con respecto a la decisión.

Hay que recordar que estos hipopótamos fueron introducidos ilegalmente a Colombia en la Hacienda Nápoles en el año 1981, en el departamento de Antioquia. Posteriormente, su presencia fue creciendo y generando problemáticas en los territorios ecosistémicos del país.

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Ante el riesgo de que esta situación se agrave cada vez más, la cartera ministerial lanzó el plan de manejo que contempla la eutanasia, la traslocación, el confinamiento y la esterilización.

Sin embargo, estos controles resultan controversiales para los ambientalistas del país y levantan en ellos un alto grado de preocupación. La senadora ambientalista Andrea Padilla cuestionó que no se hayan explorado otras alternativas en la traslocación, puesto que el ambientalista Nicolás Ibarguen presentó una propuesta sobre un santuario que ofrecía recibir hasta 50 hipopótamos.

De esta manera, indicó que lo que se ve actualmente es una decisión apresurada.

“Me parece que lo que estamos viendo hoy es una decisión apresurada, fruto de las últimas noticias que han salido en medios de comunicación, por supuesto, muy preocupantes, porque evidencian que se está dando una dispersión de la población y eso está llevando a que rápidamente hagan un pronunciamiento, a escasos cinco meses de terminar el gobierno”, señaló.

Y añadió: “estoy muy preocupada y muy triste. Este gobierno, que se autodenomina “potencia mundial de la vida”, pues al parecer va a tomar una solución, una vez más, priorizando la matanza, la masacre de animales, en vez de otras alternativas".

Asimismo, insistió a que el Gobierno explore a fondo las opciones de traslocación.

“Lo que debería hacer ya el gobierno, de manera urgente, es explorar a fondo las opciones de traslocación. Yo insisto mucho en esta propuesta que presentó Nicolás Ibarguen, porque estuve conversando con él y es muy seria, realmente”, puntualizó.

Finalmente, calificó como “negligente esta decisión”, ya que, en caso de que se hubiese resuelto la problemática desde el primer momento, no se estaría ejecutando una medida “apresurada”.

“Pero si el gobierno hubiese iniciado desde el primer momento a implementarlas y no se hubiera comportado como un gobierno más, aplazando y postergando la decisión, pues hoy no estaría tomando esta decisión apresurada”, culminó.

La propuesta de Nicolás Ibarguen

Anteriormente, el ambientalista Nicolás Ibarguen había propuesto trasladar estos animales al Parque Vantara Animal Kingdom, ubicado en India. En este santuario se resguardan todo tipo de animales, desde elefantes hasta leones. Tiene una extensión de 1.400 hectáreas y cuentan con el hospital de fauna más grande de Asia.

El ambientalista contó que se reunió con el gerente del parque, quien le presentó un plan completo para darle una salida “sin sangre a este problema”. Detalló que el plan incluye desde la esterilización y el confinamiento seguro, hasta el traslado de estos individuos a su santuario.

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El objetivo de este plan era reducir la población de hipopótamos en Colombia y ellos propusieron asumir los costos. Pero, debido al cambio de ministras de esta cartera y “burocracia” institucional, no se pudo concertar con el Gobierno.

“Decidí hacerlo público, porque me cansé del poco interés del gobierno en este tema. Esta puede ser la última oportunidad que tengamos de dar fin a este problema, que por ahora solo tiene la solución que proponen muchos biólogos: matarlos. Ministra Irene Vélez, le pido que actúe ya. Yo mismo estoy dispuesto a mediar con Vantara para agilizar este proceso y solucionar este problema de una forma ética”, expresó a través de un video difundido en redes sociales.