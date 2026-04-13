El Colegio Internacional Altamira anunció la realización de la vigésima segunda edición del Modelo de Naciones Unidas AISMUN 2026, un espacio académico que reunirá a estudiantes de diferentes instituciones educativas del país en Barranquilla.

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El evento se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en las instalaciones del colegio, bajo el lema “The World Unlocked”, con el que se busca resaltar las capacidades innovadoras, analíticas y de liderazgo de los jóvenes participantes.

De acuerdo con la organización, en esta edición participarán más de 250 estudiantes, quienes debatirán temas de relevancia global como la regulación de armas autónomas y la persecución de minorías étnicas y raciales, entre otros asuntos de la agenda internacional.

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La ceremonia de apertura está programada para el jueves 23 de abril a las 6:00 de la tarde en el cafetorium de la institución, mientras que la clausura se realizará el domingo 26 de abril a las 2:00 de la tarde en el mismo lugar.

Este tipo de encuentros académicos buscan fortalecer habilidades como la argumentación, el pensamiento crítico y la capacidad de negociación, a través de simulaciones de organismos internacionales en las que los estudiantes asumen roles diplomáticos.

Desde la organización extendieron la invitación a los medios de comunicación para acompañar tanto la apertura como el desarrollo del evento, así como la ceremonia de clausura.

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