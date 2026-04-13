Debido a los esfuerzos realizados por la Alcaldía de Barranquilla, la ciudad continúa consolidándose como un destino turístico. Bajo este concepto, Transmetro pone a disposición de usuarios y coleccionistas su nueva tarjeta para el ingreso al Sistema alusiva a los atractivos de la ciudad.

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Desde hoy, los usuarios podrán encontrar en estos ejemplares sitios como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, la Ventana al Mundo, Puerto Mocho, La Catedral Metropolitana, la Iglesia de San Nicolás, Caimán del Río en el Gran Malecón, la estatua de Shakira, entre otros símbolos representativos.

En total, son 5.000 ejemplares con el nuevo arte que desde ya se podrán adquirir en todas las taquillas de las estaciones por un valor de $7.000. Con esta edición, Transmetro suma 35 diseños en sus plásticos inteligentes.

Personalización de la tarjeta

Transmetro invitó a los usuarios que adquieran esta nueva tarjeta a realizar el proceso de personalización para acceder a todos los beneficios como:

Recuperación de saldo en caso de pérdida , daño o hurto

, daño o hurto Acceso al crédito en rutas alimentadoras

Consulta de saldo a través del Sistema de Información al Usuario – SIU

Acceso a los pasajes de cortesía durante los primeros 10 días de cada mes

La personalización no tiene costo adicional y puede realizarse en los Puntos de Atención al Cliente de Joe Arroyo y el Portal de Soledad, a través de la línea de atención 320 635 9257 o en la página web.

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