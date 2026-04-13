La Alcaldía de Barranquilla anunció la disponibilidad de una nueva convocatoria para que cantantes de la ciudad muestren su talento y reciban el acompañamiento de grandes expertos de la música, los cuales los convertirán en el próximo gran expositor de Barranquilla.

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En su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char destacó que: “Estamos buscando al mejor ‘Talento de Barrio’. Abrimos esta convocatoria para que nuestros jóvenes demuestren lo que tienen: esas voces que sueñan en grande y que solo necesitan una oportunidad para llegar a otro nivel. Seleccionaremos 25 participantes por localidad, para un total de 125 jóvenes, quienes recibirán formación para seguir potenciando su talento. Tu voz puede ser la próxima en brillar”.

¡Estamos buscando al mejor ‘Talento de Barrio’! 🎤



Abrimos esta convocatoria para que nuestros jóvenes demuestren lo que tienen: esas voces que sueñan en grande y que solo necesitan una oportunidad para llegar a otro nivel.



Seleccionaremos 25 participantes por localidad, para… pic.twitter.com/Th7H8ziKib — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 13, 2026

Y agregó: “El mandatario distrital expresó: “Qué chévere, y aquí en Barranquilla buscamos al futuro Altafulla, Shakira, Aria Vega. Tantos que están en los barrios, pero necesitaban una sola oportunidad. Dímelo King y su combo, que conocen del tema, van a estar escuchándolo, así que manda tu video, manda tu audio, y por supuesto, tu sueño estará a la vuelta de la esquina”.

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El Plan de Desarrollo 2024 - 2027 ‘Barranquilla a Otro Nivel’ contempla dentro de sus líneas estratégicas la ejecución de acciones, vínculos y mediaciones para desarrollar las prácticas artísticas, culturales y del patrimonio, desde la acción directa de los agentes del sector para desarrollar el ecosistema cultural y creativo local, a fin de fortalecer las condiciones necesarias para el acceso y disfrute de estas prácticas desde la perspectiva de los derechos culturales, en un marco de reconciliación y convivencia.

Los interesados podrán inscribirse a través del enlace de registro único: https://ofertaunica.barranquilla.gov.co:9443/#/Gerencia_TIC/TALENTO_DE_BARRIO/2064 , donde deberán adjuntar, entre otros datos, un video de interpretación musical.

Esta convocatoria se hace de la mano del reconocido influencer y productor ejecutivo Dímelo King, quien acompañará el proceso de los seleccionados en cada una de las cinco localidades de la ciudad.