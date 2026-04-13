La Alcaldía de Barranquilla anunció la disponibilidad de una nueva convocatoria para que cantantes de la ciudad muestren su talento y reciban el acompañamiento de grandes expertos de la música, los cuales los convertirán en el próximo gran expositor de Barranquilla.
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En su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char destacó que: “Estamos buscando al mejor ‘Talento de Barrio’. Abrimos esta convocatoria para que nuestros jóvenes demuestren lo que tienen: esas voces que sueñan en grande y que solo necesitan una oportunidad para llegar a otro nivel. Seleccionaremos 25 participantes por localidad, para un total de 125 jóvenes, quienes recibirán formación para seguir potenciando su talento. Tu voz puede ser la próxima en brillar”.
Y agregó: “El mandatario distrital expresó: “Qué chévere, y aquí en Barranquilla buscamos al futuro Altafulla, Shakira, Aria Vega. Tantos que están en los barrios, pero necesitaban una sola oportunidad. Dímelo King y su combo, que conocen del tema, van a estar escuchándolo, así que manda tu video, manda tu audio, y por supuesto, tu sueño estará a la vuelta de la esquina”.
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El Plan de Desarrollo 2024 - 2027 ‘Barranquilla a Otro Nivel’ contempla dentro de sus líneas estratégicas la ejecución de acciones, vínculos y mediaciones para desarrollar las prácticas artísticas, culturales y del patrimonio, desde la acción directa de los agentes del sector para desarrollar el ecosistema cultural y creativo local, a fin de fortalecer las condiciones necesarias para el acceso y disfrute de estas prácticas desde la perspectiva de los derechos culturales, en un marco de reconciliación y convivencia.
Los interesados podrán inscribirse a través del enlace de registro único: https://ofertaunica.barranquilla.gov.co:9443/#/Gerencia_TIC/TALENTO_DE_BARRIO/2064 , donde deberán adjuntar, entre otros datos, un video de interpretación musical.
Esta convocatoria se hace de la mano del reconocido influencer y productor ejecutivo Dímelo King, quien acompañará el proceso de los seleccionados en cada una de las cinco localidades de la ciudad.