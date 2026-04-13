El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se consolida como el mandatario con mayor aprobación en el Caribe colombiano. Así se desprende de la más reciente encuesta realizada por la empresa Datanálisis.

El mandatario distrital obtuvo un 90 % de respaldo y supera a los otros mandatarios de la región. Es de anotar que en segundo lugar se ubicó Hugo Kerguelen, de Montería, con 81 %, mientras que Dumek Turbay, de Cartagena, logró la tercera posición con el 78 % de aprobación.

Le siguen: Ernesto Orozco, de Valledupar, con el 48 %; Genaro Redondo, de Riohacha, con el 39 %; Yahir Acuña, de Sincelejo, con el 37 %, y Carlos Pinedo, de Santa Marta, con el 35 %.

Es de anotar que Char tuvo la menor desaprobación (5 %) entre los mandatarios de las ciudades capitales del Caribe colombiano. A eso se suma que otro 5 % aseguró que no sabe o no conoce su gestión como alcalde de la capital del Atlántico.

Esta es la ficha técnica: