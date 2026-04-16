El Museo del Atlántico se convirtió en un escenario de encuentro este miércoles, donde se a cabo la inauguración del Gran Salón BAT de Arte Popular, una muestra que reúne el talento de creadores empíricos de distintas regiones y que, además, incluyó la premiación del Premio Extramuros en su segunda edición.

En conjunto con la Gobernación del Atlántico, por medio de su Secretaría de Cultura y Patrimonio, la exposición reunió 103 piezas de artistas populares provenientes de distintas regiones del país.

La exposición rinde tributo a los creadores autodidactas del país, resaltando la riqueza cultural y natural que define la identidad colombiana. Las obras, elaboradas con diversas técnicas y materiales, expresan las visiones, saberes y realidades de distintas regiones, contadas desde sus propios territorios.

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Jeisson Gutierrez

El acto de inauguración contó con la presencia de la secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, Verónica Cantillo; el secretario general de la Gobernación, Pedro Lemus; el presidente de la Junta Directiva de la Fundación BAT, Juan Carlos Restrepo; la directora de la Fundación BAT, Ana María Delgado; y la subdirectora de Educación del Inpec, Nataly Rincón Tobar, entre otros invitados.

“El Museo del Atlántico se consolida como un escenario fundamental para el encuentro con el arte y la identidad nacional. El compromiso del gobierno departamental con la promoción del arte y el impulso a los artistas empíricos es fundamental y cada día estamos aportando nuestro grano para seguir creciendo”, dijo Verónica Cantillo.

Por su parte, Juan Carlos Restrepo subrayó que el propósito del Gran Salón BAT es exaltar la diversidad cultural y natural del país. “Permitiremos que el público se acerque a las historias y visiones de los artistas populares, quienes interpretan la riqueza nacional desde sus territorios”.

Como parte de la agenda, que culminará el 9 de mayo, también se realizó la conferencia ‘Cultura popular’, a cargo del historiador y curador Eduardo Serrano, quien ha aportado durante décadas al desarrollo del arte en Colombia.

Jeisson Gutierrez

Obras con memoria

Entre las piezas expuestas destacan trabajos que exploran la identidad, la memoria y la diversidad cultural, así como reflexiones sobre el territorio, el conflicto y la resiliencia. Algunas de ellas son La Vorágine de Macondo, de Guillermo Gaitán Hernández; Tierra, de Ana Milena Linares Zambrano; y La historia de un marco, de Juan Descans.

Artistas participantes resaltaron el impacto del Salón BAT como plataforma para visibilizar el talento autodidacta, permitiendo que muchos creadores, incluso de zonas apartadas, proyecten su trabajo a nivel nacional e internacional.

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Premio Extramuros

Durante la muestra también se llevó a cabo la premiación del Premio Extramuros, dirigido a artistas privados de la libertad en el Atlántico. La Fundación BAT Colombia otorgó menciones de honor a Freddy Pacheco, por Fe y esperanza, y a Rafael Eduardo Julio Peña, por Un bosquejo. El premio principal fue para Byron Monsalve Muñoz, por su obra Fe de una sola vela.

Freddys Eduardo Pacheco Montes, un joven privado de la libertad, dialogó con EL HERALDO. “Desde niño tengo un profundo amor por el arte, especialmente por el canto y el dibujo, que son mis formas de expresión. Llevo diez años en la música, con una canción que ha alcanzado casi cien millones de reproducciones. En el futuro, me veo lleno de vida y alegría, compartiendo esperanza a través de mi arte.”.

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Este reconocimiento busca visibilizar el talento en centros penitenciarios, fomentar el emprendimiento y promover el arte como herramienta de transformación social. Las obras seleccionadas formarán parte de la itinerancia nacional del Gran Salón BAT.

El proyecto cuenta con el apoyo del Inpec, a través de sus programas educativos, como parte de una estrategia para impulsar la inclusión, la reinserción social y la expresión artística en contextos de reclusión. Desde la Fundación BAT Colombia, se destacó el poder del arte como motor.