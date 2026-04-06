El Atlántico se convierte en epicentro del arte popular colombiano con la llegada del Gran Salón BAT de Arte Popular, “Colombia diversidad cultural y natural”, una destacada exposición que reúne 103 obras entre piezas ganadoras, menciones y finalistas seleccionadas en convocatoria nacional.

La muestra estará abierta al público del 6 de abril al 9 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Museo del Atlántico en Barranquilla y su lanzamiento oficial se realizará el próximo 15 de abril a las 4:00 p. m., en este mismo escenario.

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Esta iniciativa, liderada por la Fundación BAT Colombia y apoyada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se desarrolla gracias al trabajo articulado entre la administración departamental y municipal, a través de la Gobernación del Atlántico y su Secretaría de Cultura y Patrimonio, fortaleciendo los procesos de circulación, reconocimiento y promoción del arte popular en el territorio.

La exposición rinde homenaje a los artistas empíricos del país, destacando la riqueza cultural y natural que define la identidad colombiana. Las obras, elaboradas en múltiples técnicas y materiales, reflejan las miradas, saberes y realidades de diversas regiones, narradas desde sus territorios y comunidades.

“Este evento en sí es una plataforma para los artistas empíricos que no tienen espacio para mostrar sus obras. Aquí se encuentran grandes proyectos, verdaderas bellezas, y somos testigos de que necesitan escenarios como este. La Gobernación del Atlántico se ha unido desde hace muchos años, generando alianzas que permiten su visibilización”, afirmó Ana Barragán, coordinadora del área de artes plásticas de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico.

En el marco de esta importante muestra cultural, Ana María Delgado, gerente de la Fundación BAT Colombia, destacó el sentido y alcance de esta iniciativa que exalta las tradiciones del país.

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“Valorar la diversidad cultural y natural que define nuestra identidad como nación es el propósito fundamental de El Gran Salón BAT de Arte Popular”. Este escenario de encuentro permite que colombianos y visitantes se acerquen a las historias, saberes y miradas de los artistas populares, quienes, desde sus territorios, interpretan la riqueza y diversidad del país con sensibilidad, autenticidad y profundo arraigo cultural”, señaló.

Además de la exposición, el Gran Salón BAT ofrecerá una agenda académica y formativa dirigida a artistas, gestores culturales y público en general, que incluye talleres, conferencias y espacios de diálogo en torno al arte popular.

- Taller ‘Territorios que crean’ Miércoles 15 de abril, 9:00 a. m. Auditorio Juan José Nieto Arteta. Conferencia ‘Cultura popular’ con Eduardo Serrano.

- Miércoles 15 de abril, 2:30 p.m. Inauguración oficial.

- Miércoles 15 de abril, 4:00 p.m.

- Taller de emprendimiento ‘La marca del artista’.

- Primera sesión: viernes 17 de abril 10:00 a. m.

- Segunda sesión, jueves 7 de mayo, 10:00 a.m.