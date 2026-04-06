Con el firme propósito de desarrollar acciones orientadas a la defensa, promoción y salvaguardia de la música vallenata tradicional, se realizará este martes a las 3:00 p. m. en la en la sede de la Cámara de Comercio ubicada en el Centro Empresarial Buenavista, una rueda de prensa que contará con la participación de destacados intérpretes de esta manifestación patrimonial y miembros del equipo de trabajo del PES Vallenato, con el propósito de socializar ante la opinión pública nacional la gestión que se viene adelantando en lo que se ha denominado el “Ciclo de apoyo a la protección de la música vallenata tradicional”.

Lea aquí: Estos son los tres hábitos que llevaron a Bill Gates a la cima del éxito

Este espacio busca dar a conocer las acciones, preocupaciones y propuestas que hoy movilizan a los portadores, intérpretes y defensores de una de las expresiones culturales más importantes de Colombia.

“La rueda de prensa surge ante la preocupación existente por la falta de voluntad política del Estado colombiano para implementar de manera efectiva las medidas de protección contempladas en el PES Vallenato, a pesar de haberse cumplido 10 años del reconocimiento de la música vallenata tradicional por parte de la UNESCO en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia”, dijo en su visita a la redacción de EL HERALDO Carlos Llanos Diazgranados, coordinador Colectivo Vallenato “PES”, quien fue investigador del Plan Especial de Salvaguarda de la música vallenata, presentado ante la UNESCO.

Alfredo Llanos Diazgrandos y Estela Durán Escalona, esta última quien en 1971, rompió barreras en el vallenato al subir al escenario con dos canciones de su hermano Santander Durán Escalona.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO/Jeisson Gutiérrez Estela Durán Escalona y Alfredo Llanos Diazgrandos.

“Esta convocatoria también tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de la que es considerada una de las mayores expresiones de la identidad cultural de toda una subregión del Caribe colombiano, el llamado Magdalena Grande —integrado históricamente por Cesar, La Guajira y Magdalena—, con proyección hacia toda Colombia. De igual manera, se busca reafirmar la importancia de la salvaguardia de la oralidad histórico-cultural del cuento cantado, esencia narrativa y poética de la música vallenata tradicional”.

Figuras de peso

Al evento asistirán figuras de la talla de Iván Villazón, Daniel Celedón, Roberto Calderón, Ismael Rudas, Deimer Marín, entre otros.

La presencia de los más connotados intérpretes de esta tradición, junto al equipo del PES Vallenato, permitirá ofrecer a los medios un panorama amplio sobre el momento que atraviesa esta manifestación patrimonial, así como sobre los retos institucionales y culturales que enfrenta.

Le puede interesar: Nombran un cráter de la Luna en honor a la esposa fallecida del comandante de Artemis II

Toda esta propuesta se realiza bajo el nombre de Guacaó, el apodo familiar del maestro Rafael Escalona. “Es un pájaro que canta en la selva y no se ve, así como dice en unas canciones de él, Rafael se reunía con la familia y amigos durante cuatro días y después desaparecía y empezamos a decirle Guacaó”, detalló Estela Durán Escalona.