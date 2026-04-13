La empresa Satena, procura de mejorar su conectividad aérea en el Caribe colombiano, ha decidido consolidar a Barranquilla como uno de sus principales centros de operación, a través de una red que responde a las dinámicas de movilidad de la región.

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Según detalló la compañía en un comunicado de prensa, la aerolínea estatal conectará a Barranquilla con destinos como Medellín, Valledupar, Cúcuta, Riohacha y Montería.

De esta manera estará “configurando un corredor aéreo que articula el norte del país con el interior y el nororiente colombiano. Esta red facilita la movilidad en trayectos donde el transporte terrestre implica mayores tiempos y limitaciones logísticas, y se consolida como una alternativa clave para el acceso a servicios y oportunidades”, aseguró la compañía.

A su turno, el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, manifestó que “Barranquilla se ha convertido en un punto estratégico dentro de nuestra operación. Desde aquí fortalecemos la conexión entre el Caribe y el nororiente del país, facilitando la movilidad en territorios donde el transporte aéreo es clave para el desarrollo regional”.

Según los datos facilitados, la operación supera las 40 frecuencias semanales y dispone de más de 8.000 sillas mensuales.

“Fortalecer esta operación nos permite ampliar nuestra cobertura en el Caribe y mejorar la articulación con el interior del país. Seguiremos consolidando este punto como un eje estratégico para responder a las necesidades de conectividad de las regiones”, agregó el alto ejecutivo.

Para soportar esta red, Satena operará con aeronaves ERJ-145 y ATR 42 y 72, con capacidades de 48 y 70 pasajeros, lo que le permite ajustar la oferta a las condiciones de cada ruta.

“Este fortalecimiento se enmarca en una estrategia más amplia de consolidación de nodos regionales que optimicen la red de la aerolínea y amplíen su alcance en el país. En este contexto, Barranquilla se posiciona como un eje que no solo conecta ciudades, sino que articula dinámicas económicas, sociales y comerciales entre regiones”, afirmó la empresa.

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En línea con esta visión, Satena abre su portafolio de destinos sumados a los de Apartadó, Bahía Solano, Mitú, Nuquí, Inírida, Puerto Carreño, Leticia, Tumaco, Quibdó y San Vicente del Caguán, entre otros.