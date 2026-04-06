En la noche de este lunes se inician las obras de mantenimiento en el puente de la Cordialidad con avenida Circunvalar. El Instituto Nacional de Vías (Invías) dio a conocer que habrá restricciones parciales y cierres programados en algunos accesos específicos para permitir la ejecución segura de los trabajos.

Las intervenciones en este punto también comprenden la implementación de un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) con cierres nocturnos parciales entre el 6 y el 8 de abril de 2026, principalmente en las orejas internas del intercambiador vial, donde se adelantan labores de reparcheo.

Es importante precisar que las actividades contemplan una inversión total de $2.300 millones, de los cuales $2.000 millones se destinan a obra y $300 millones a interventoría (Contrato 2053 de 2025), con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y el nivel de servicio de la conexión Galapa – Circunvalar Sur.

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Invías enfatizó que la movilidad por el puente se mantendrá habilitada, especialmente en la conexión Galapa – Circunvalar Sur durante la primera fase de los trabajos, con desvíos controlados dentro del mismo intercambiador.

Posteriormente, desde el 8 de abril, lo que se contempla es el cierre total de una oreja vial específica (la conexión Galapa – Circunvalar Sur) y no del puente completo. La intervención incluye la construcción de una nueva estructura de pavimento en concreto rígido, con una losa de 30 centímetros de espesor, en reemplazo del asfalto existente, con el propósito de aumentar la durabilidad de la vía y mitigar futuras afectaciones por desbordamientos del arroyo San Carlos.

Las rutas alternas

Durante el cierre de este acceso, los conductores podrán seguir utilizando el puente mediante las demás orejas del intercambiador y rutas alternas por la avenida Circunvalar, lo que permitirá mantener el flujo vehicular mientras avanzan las obras.

La entidad reiteró que estas medidas buscan minimizar el impacto en la movilidad, especialmente para el transporte de carga y los vehículos que se movilizan entre la Cordialidad, el sur de Barranquilla, Soledad y los corredores logísticos de la ciudad.

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“Estas obras beneficiarán especialmente a los vehículos de carga que transitan desde la zona industrial de la Cordialidad hacia el sur de Barranquilla, el aeropuerto, el puerto, el puente Pumarejo, el municipio de Soledad y otras poblaciones ribereñas del departamento del Atlántico”, indicó el director general del Invias, Juan Guillermo Jiménez.

Desde el componente social, Invías ha adelantado jornadas de socialización con la comunidad, en las que se han identificado necesidades específicas, como la atención de animales que habitan en la zona intervenida y el fortalecimiento de oportunidades de primer empleo, en articulación con actores locales.