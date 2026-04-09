El primer recibo generado tras la instalación de los medidores de energía en las torres A y B del conjunto residencial Flores del Recreo ya despertó la polémica entre los copropietarios de los más de 80 apartamentos que recibieron los equipos nuevos, mismos que se destruyeron durante el incendio del 20 de julio del año pasado en el complejo habitacional.

Lea más: Barranquilla, Ciudad Árbol por sexto año consecutivo

El proceso no fue sencillo, según manifestó Magda Macías, administradora del edificio, pues hubo que buscar en el mercado las alternativas ya que, al parecer, en el primer momento Air-e no les atendió sus requerimientos.

“Finalizando el mes de febrero conseguí un contacto para que me orientara en todo el proceso, porque con aire no recibí ni orientación ni guía, nada, después de derechos de petición, correos, etcétera. Finalmente, definimos que los medidores los íbamos a comprar, validamos las características y los compramos a una compañía que se llama Medidores de la Costa”.

En total, a 84 de los 88 apartamentos se les instaló los medidores nuevos, sin embargo solo 30 en la actualidad se encuentran ocupados. Sin embargo, a todos les llegó cobro por consumo, por instalación y por venta del equipo a pesar de haberlos conseguido con otro proveedor.

“Enviamos toda la información, los certificados de calibración a aire para que nos asignaran órdenes de instalación. La sorpresa fue que cuando vienen las facturas del mes de marzo, nos cobran los medidores que no nos vendieron, y aparte de eso. Los recibos están llegando a los apartamentos en un promedio de $408.000, y el reclamo que estamos haciendo por cada inmueble es de más o menos $234.000, solicitándoles que reversen el cobro del medidor que no suministraron y del cobro” , apuntó.

Desde el pasado 28 de marzo los copropietarios de las torres A y B están a la espera de una respuesta de la compañía, pero de momento no han recibido notificación. Mientras los gestores de cobro ya visitan el edificio para ejecutar la orden de corte.

Lea más: Gobernación del Atlántico entrega nuevo Centro de Vida a 150 adultos mayores de Repelón

Air-e reversará el cobro realizado

Luego de adelantar un riguroso proceso de revisión ante las inquietudes manifestadas por algunos residentes del conjunto residencial Flores del Recreo, la empresa Air-e aseguró a EL HERALDO que se evidenció que un grupo de clientes aportó directamente los equipos de medida para su instalación.

De tal sentido, la compañía aseguró que “procederá a eliminar el cobro del medidor en las facturas de los usuarios que presentaron formalmente su reclamación”.