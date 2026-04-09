El concejal Juan José Vergara Díaz fue designado por parte del presidente del Concejo Distrital de Barranquilla, Mauricio Villafañez, como ponente del proyecto de acuerdo del cabildante Andrés Ballesteros, el cual tiene por objeto promover la ‘Movilidad Inclusiva para las personas con trastorno del espectro autista en el transporte público de Barranquilla’.

En la más reciente sesión del Concejo Distrital, el proyecto fue aprobado en primer debate para seguir su trámite a la plenaria de la corporación.

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Tras la designación, agradeció la responsabilidad que le han otorgado: “Soy un agradecido de ser el ponente de este proyecto de movilidad inclusiva, porque también soy un doliente de estos temas relacionados con niños, niñas y adolescentes con alguna condición neurocognitiva, en especial, con algún trastorno del espectro autista”, apuntó.

El concejal Vergara Díaz destacó que “a lo largo del tiempo, nos damos cuenta que esta población ha crecido y se considera importante pensar en la realización de una política pública que trascienda a nivel nacional, porque los derechos de todos los niños son muy importantes y esto nos permitirá desde ya, pensar en hacer unas escuelas públicas para que estos niños cuenten con profesores terapeutas y médicos especiales, porque no todos tienen el mismo grado de atención”.

Vergara Díaz, añadió, que el tema de la movilidad inclusiva en el transporte público de la ciudad, con seguridad también será un complemento importante en el desarrollo de esta población, y que se debe trabajar unido al tema de la educación, la salud y la recreación como lo son los Parques Neuroinclusivos, este último, propuesta de su autoría, los cuales el alcalde Alejandro Char ya está en su implementación.

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“La población con alguna discapacidad cognitiva, motora y sensorial en toda Colombia ha crecido y se considera importante pensar en la realización de una política pública que trascienda a nivel nacional, porque los derechos de todos los niños son muy importantes y esto nos permitirá desde ya, pensar en hacer unas escuelas públicas para que estos niños cuenten con profesores terapeutas y médicos especialistas, entre otros, porque no todos tienen el mismo grado de atención”, cerró el cabildante.