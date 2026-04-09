Uno de los factores que ha impulsado fuertemente la economía de Barranquilla en los últimos años, ha sido la estabilidad en el canal de acceso a la zona portuaria de la ciudad, la cual ha jalonado según las cifras oficiales 23 mil puestos de trabajos, entre directos e indirectos.

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Esta semana se cumplieron tres años, es decir, 36 meses, en los que no ha habido incidentes en el canal de acceso, superando los 10 metros de calado. Es por eso que Cormagdalena, Dimar y Asoportuaria celebraron lo realizado.

En el caso de Cormagdalena, su director Álvaro Redondo manifestó que han venido haciendo un trabajo para establecer un nuevo modelo de gestión, dejando atrás un modelo reactivo a uno planificado con estudios previos.

Entre esas medidas, está la inversión de 423 mil millones de pesos entre 2023 y 2026, la mayoría con vigencias futuras para garantizar el dragado, en el cual se han podido mover a la fecha 11 millones de metros cúbicos de material en el río Magdalena.

En ese sentido, Redondo manifestó: “Las vigencias futuras son el resultado de poder hacer una inversión sostenible, no solamente seis meses o en un año, sino sobre una inversión que pueda trascender o que pueda pasar otros años. Es más, hoy el canal de acceso al Puerto Barranquilla tiene un contrato que inició en el año 2024, hoy está vigente y tenemos la tranquilidad de que los recursos que están garantizados hasta el 31 de diciembre del año 2026”.

A eso sumó que los estudios de las obras de encauzamiento, como la recuperación de los tajamares oriental y occidental de Bocas de Ceniza y del dique sumergido que ayuda a los temas de sedimentación.

Orlando Amador Álvaro Redondo, director de Cormagdalena.

Por ello agregó que: “Planificamos con rigurosidad, tomamos decisiones técnicas basadas ya en estudios que nosotros hoy tenemos. En estos tres años tenemos una misma inversión. Los resultados nos dicen que son 10 metros de calado en más de más de 36 meses. Y el éxito para mí, es poder tener el apoyo de la academia, de tener el apoyo del departamento de Atlántico, de tener el apoyo de la alcaldía de Barranquilla”.

Así mismo, señaló que ha sido vital el “poder acceder a los recursos del presupuesto general de la nación. Pudimos entender toda esta articulación para formar este modelo, que hoy nos permite mantener esa esa estabilidad, a eso le hemos llamado un fortalecimiento en la articulación”.

La seguridad como prioridad

Orlando Amador Capitán de fragata Bernardo Silva, capitán de puerto de Barranquilla.

A su turno, el capitán de fragata Bernardo Silva, capitán del Puerto Barranquilla, destacó la meta de lograr una trasformación en materia de seguridad de pasar de tener naves encalladas, a una completa operatividad que en dos horas logra llevar a un buque de la entrada de Bocas de Ceniza hasta la sociedad portuaria de destino.

“Directamente en lo relacionado con la seguridad de la navegación, el puerto tenía ese ese fin, Barranquilla durante mucho tiempo ha tenido buques encallados, ha tenido unas limitaciones en la profundidad del canal de acceso, ha tenido afectación a la economía regional por las posibilidades del movimiento de carga. Quisiera decir que este equipo de trabajo ha podido lograr la estabilidad en la que estamos”, apuntó.

Subrayó que “pasamos de una incertidumbre a unas garantías de estabilidad, una recuperación de confianza, unos tres años donde ya las agencias, las empresas, las navieras, las líneas marítimas están considerando Barranquilla como un puerto al que pueden venir sin el riesgo que se corría antes de llegar a Bocas de Ceniza y encontrar un puerto con una disminución súbita”.

Más competitividad

Orlando Amador Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria.

Finalmente, Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, destacó que el impacto estimado de la economía en la ciudad, equivalente al $6.5 billones, que es alrededor del 2 % del PIB que produce el país, revela la importancia del puerto para la ciudad y las necesidades de seguir aumentando la competitividad.

“En materia de darle al río una cadena de potencial que merece. Aquí, pues, digamos, el director hizo un muy buen resumen de lo que ustedes mismos, de manera juiciosa, venían registrando hace años. Hay situaciones complejas, fletes costosos, van aquí a lo que ustedes nos han escuchado que tenemos unas diferencias de flete que nos han quitado con conectividad, pero más allá de eso, es que los fletes son cada vez más costosos”, comentó Ariza.

El portuario manifestó que “el diésel va a subir, los camioneros se quejan con razón, o sea, dependemos ciento por ciento del camión. Y en los países competitivos, en los países que son potencias exportadoras, lo que hay es una intermodalidad, lo que hay es combinar el transporte terrestre con otros medios de transporte”.

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Finalmente, Álvaro Redondo comentó que avanzan en la construcción de un proyecto de ley para transformar a Cormagdalena en una autoridad nacional de ríos, para gestionar y mejorar tanto los ecosistemas como la operatividad de estas arterias fluviales en Colombia y que esperan poderlo presentar en el 2027 en el Congreso de la República.