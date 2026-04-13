En medio de la audiencia en la que se estudia un fallo de primera instancia, con el que un Juzgado Segundo Penal Municipal con control de garantías decidió restablecer los derechos a Silvia Gette Ponce para asumir de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, el representante del Ministerio de Educación, Carlos Felipe Morales Guerrero, pidió tumbar la decisión.

Como se sabe, el pasado miércoles 8 de abril, el juez Néstor Segundo Primera determinó que Gette implicada debe ser catalogada como víctima en la instancia procesal debido a que en las actas de las reuniones para escoger a Ramsés Vargas Lamadrid como rector existe inferencia razonable de autoría que habrían sido falseadas, según información obtenida por la Fiscalía.

No obstante, en la diligencia de este lunes 13 de abril, el representante del ministerio expuso su desacuerdo argumentando que el “juez carecía de competencias para tomar las medidas ordenadas”.

“Esta decisión del juez fue adoptada pese a la oposición del Ministerio de Educación y que colocamos de presente sobre la vigilancia especial ejercía en la Universidad y que existe un rector designado (Jorge Enrique Senior) por el Ministerio”, puntualizó Morales Guerrero.

A su juicio, el fallo de primera instancia tiene “defecto orgánico, defecto fáctico, defecto sustancial y el desconocimiento del precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia”.

Asimismo, indicó que la restitución de Silvia Gette “no es posible de manera inmediata porque el juez asume que se declara la nulidad de la resolución donde el ministerio ordenó vigilancia especial sobre la universidad”, dijo y detalló que “el juez de control de garantías no es el competente para la anulación de los actos administrativos de MinEducación”.

Por su parte, durante su intervención en la audiencia, Ramsés Vargas Lamadrid solicitó a un juez de segunda instancia revocar la decisión que restituye los derechos a Silvia Gette argumentando que se incurrió en errores jurídicos.

“De existir un fraude procesal, la víctima directa sería el Ministerio de Educación Nacional y no la señora Gette. El propio despacho reconoce que la entidad fue la autoridad presuntamente engañada; sin embargo, de manera contradictoria concluye que Silvia Gette es víctima del delito y tiene legitimación para solicitar el restablecimiento del derecho.Esta inconsistencia interna vicia de nulidad la decisión por falta de una motivación coherente", puntualizó.

¿Qué pasa en la Uniautónoma?

La Universidad Autónoma del Caribe atraviesa un momento decisivo en su historia institucional. El reciente fallo judicial que ordena la restitución de los derechos de Silvia Gette frente a la rectoría ha reavivado el debate entre distintos sectores, al tiempo que ha puesto nuevamente en el centro de la discusión la crisis financiera que enfrenta la universidad y el estado actual de su infraestructura.

Gette, junto a su equipo jurídico, anunció que avanzan los trámites administrativos para retomar el cargo, del cual salió ante una investigación por el delito de abuso de confianza calificada y agravada tras transferir un millón de dólares de las cuentas de la universidad a una personal en Estados Unidos.

Por esos hechos, Gette fue condenada en mayo de 2019 a 63 meses de prisión e inhabilidad para asumir cargos en dicho término. Dicha sentencia fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia en 2022.

Cómo se puede recuperar la Autónoma del Caribe

“Mario Ceballos fue el fundador, el primer rector, el mentor de este proyecto. Yo nunca aspiré a ser rectora; fue el Consejo Directivo el que me eligió en 2003. Todo lo que hice fue con amor, como parte de la obra que construimos juntos”, aseguró Gette durante una rueda de prensa que dio tras conocerse el nuevo fallo que posibilitaría su regreso a la rectoría de la Uniautónoma.

A renglón seguido, expuso que “era una universidad preferida por la comunidad de la Costa y del país. Lo que ocurrió después de 2013 fue una destrucción. La vendieron, la acabaron. Eso duele profundamente”.