El Distrito de Barranquilla ha preparado una gran conmemoración de cara a la celebración los 213 años de la ciudad, y este martes 7 de abril, desde las 2:00 p. m., los barranquilleros podrán vivir una jornada especial en el Malecón de Rebolo, en el tramo de la calle 14.

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El Malecón de Rebolo se convierte así en punto de encuentro para las familias con una feria que acercará todos los servicios del Distrito a la comunidad y reafirmando este espacio como un escenario vivo que se dinamiza con oportunidades, bienestar y convivencia.

Los servicios ofertados serán: Asesoría en Sisbén, ⁠Orientación del programa de Salud Mental ‘Chatlemos’, ⁠Orientación para prevención de embarazos, Orientación Oficina de la Mujer y Equidad de Género,⁠ ⁠ Orientación programa Inclúyete Más, para las personas con discapacidad y sus cuidadores, ⁠Servicio de barbería y peinado para mujeres, ⁠Vacunación humana, ⁠ Vacunación y desparasitación canina.

Así mismo, ⁠ Orientación Centro de Oportunidades (empleabilidad y emprendimiento), ⁠Oferta Secretaría de Educación, ⁠ Oferta educativa Institución Universitaria de Barranquilla, ⁠Inscripción al Subsidio Adulto Mayor, ⁠Charla para la prevención de uso de drogas y ⁠ Orientación programa de Mejoramiento de Vivienda.

El alcalde Alejandro Char felicitó a la ciudad con un video en sus redes sociales, emulando a ese barranquillero que se va y que desde la distancia ve el progreso de su tierra con orgullo, la añora y desea volver.

“Hay amores que son para toda la vida, que no se explican, se sienten… como el que sentimos por ti, mi Barranquilla querida”, señaló el mandatario que agregó: “Nos has visto crecer, soñar y salir adelante. Nos has abrazado siempre, como solo una madre sabe hacerlo; nos has dado lo mejor de ti. Y a los que hoy están lejos, tú los guardas… porque esta siempre será su casa. Ahora es nuestro turno de devolverte todo ese amor: de cuidarte, seguir transformándote, embellecerte y continuar abriendo caminos llenos de oportunidades para todos”.

Hay amores que son para toda la vida, que no se explican, se sienten… como el que sentimos por ti, mi Barranquilla querida.



Nos has visto crecer, soñar y salir adelante. Nos has abrazado siempre, como solo una madre sabe hacerlo; nos has dado lo mejor de ti. Y a los que hoy… pic.twitter.com/t5ehnmmVK8 — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 7, 2026

La celebración va más allá de los servicios: será una experiencia para sentir a Barranquilla. La jornada contará con una programación cultural y artística protagonizada por el talento local: estudiantes de la Escuela Distrital de Artes (EDA), hacedores culturales, artistas urbanos y la fuerza de la cultura picotera que llenarán de música, color y vida este sector.

La gastronomía también será protagonista con las matronas de Barrio Abajo, las mujeres del programa De la Mano con la Primera y emprendedores locales llevando lo mejor de nuestras tradiciones a este espacio que sigue consolidándose como punto clave de encuentro ciudadano.

Además de la presencia de artistas locales que intervendrán el sector con murales, transformando el Malecón de Rebolo en una galería a cielo abierto que exalta la identidad, el color y el orgullo barranquillero.

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La fiesta continuará con la presentación de la Banda de Baranoa, que acompañará el tradicional cumpleaños de la ciudad y el artista urbano Luister La Voz, en un ambiente pensado para que todos los barranquilleros se reencuentren con este lugar.

Esta será solo la primera de una agenda que se extenderá durante todo el mes de abril.