El regreso de Silvia Gette Ponce a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra en medio de un debate jurídico que ha generado incertidumbre sobre si la exrectora podrá retomar el cargo el próximo 17 de abril, como se ha anunciado, o si, por el contrario, no podrá asumirlo.

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Mientras el Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías determinó que Gette sí está habilitada para volver a la rectoría al considerar que no existen inhabilidades legales en su contra y que la condena ya fue cumplida, el abogado Rafael Pacheco, representante legal de la universidad, cuestionó esta decisión al asegurar que el despacho incurrió en un “error jurídico” y que la exrectora aún no ha cumplido la totalidad de la pena.

Según el jurista, la decisión carece de sustento probatorio y se basa en una confusión entre la sentencia y la ejecutoria de la pena. Pacheco sostiene que el juez tomó como referencia el 29 de mayo de 2019, fecha del fallo de primera instancia.

Cabe recordar que, en esa primera instancia, el Juzgado Séptimo de Causas Mixtas de Barranquilla condenó a Silvia Gette a 108 meses de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó dicha condena y la absolvió.

Sin embargo, la universidad interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que el 6 de abril de 2022 revocó la absolución e impuso una pena definitiva de 63 meses de prisión.

Para Pacheco, el conteo de la pena debe iniciarse a partir de esta última decisión, lo que extendería su cumplimiento hasta el año 2027 y, en consecuencia, Gette aún estaría inhabilitada para ejercer el cargo de rectora.

El abogado también cuestionó que el juez de control de garantías no haya acudido al juez de ejecución de penas, quien es el competente para certificar el cumplimiento de la condena. A su juicio, esta situación podría constituir una invasión de competencias funcionales, al declararse la pena como cumplida sin el respaldo de la autoridad correspondiente.

A su turno, Carlos Morales Guerrero, representante del Ministerio de Educación Nacional, sustentó el recurso de apelación contra el fallo que restablece los derechos de Gette. El funcionario argumentó que la decisión judicial desconoce que la Universidad Autónoma del Caribe se encuentra bajo vigilancia especial desde 2018 y que actualmente existe un rector designado por el Ministerio, Jorge Enrique Senior.

“Esta decisión del juez se tomó pese a los argumentos presentados por el Ministerio de Educación, que puso en conocimiento del despacho la situación de vigilancia especial de la universidad y la designación de Jorge Enrique Senior como rector”, manifestó Morales.

Cabe recordar que Silvia Gette fue condenada por el delito de abuso de confianza, tras la transferencia de un millón de dólares de las cuentas de la universidad a una cuenta personal en Estados Unidos, hecho que marcó uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la institución.