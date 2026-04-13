El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia con los alcaldes en el contexto del paro campesino contra el aumento del avalúo catastral, que ya suma cinco días de bloqueos en Santander, Boyacá y Norte de Santander.

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Asimismo, en un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado trasladó nuevamente la responsabilidad a las autoridades territoriales y lanzó advertencias sobre posibles sanciones disciplinarias si no se presentan propuestas para levantar los bloqueos.

En su pronunciamiento, el mandatario afirmó que los “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía. El gobernador de Santander queda advertido su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación; reuna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander. La paz es un derecho y punto. No sacar los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes como servidores públicos me responden”.

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Por su parte, la Federación Colombiana de Municipios explicó en un comunicado que los alcaldes no están actuando por intereses particulares al ajustar los avalúos catastrales, sino cumpliendo lo establecido en el artículo 49 de la Ley 2294 de 2023 del Plan Nacional de Desarrollo, que ordena la actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Aun así, el presidente insistió en su postura “hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas en Santander y demás puntos donde ocurra. Jamás he golpeado a una persona por sus protestas. Pero está pelea no es justa, cada vez que le dicen a un campesino que debe ser el gobierno nacional, es el alcalde y el concejo el que baja la tasa, dejen de engañarse”.

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