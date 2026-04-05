El emblemático balneario de El Rodadero, ubicado en la ciudad de Santa Marta, fue escenario de un inusual y tenso episodio durante la tarde del pasado sábado 4 de abril. Lo que comenzó como un procedimiento rutinario de control vial en una de las zonas con mayor afluencia de visitantes de la región caribeña, rápidamente escaló hasta convertirse en un altercado que alteró la normalidad del sector.

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Un grupo de ciudadanos decidió intervenir de forma violenta en medio de una acción oficial adelantada por las autoridades locales, logrando retirar por la fuerza varios vehículos de dos ruedas que ya se encontraban bajo custodia estatal.

La situación se originó cuando los funcionarios adscritos a la Secretaría de Movilidad llevaban a cabo labores de inspección en las calles de este polo turístico. De acuerdo con la información entregada por dicha dependencia, el procedimiento se estaba ejecutando de manera regular y bajo los parámetros establecidos.

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Según lo explicado por las autoridades, el objetivo principal de los agentes era despejar áreas específicas donde el estacionamiento se encuentra estrictamente restringido. Para validar esta acción, la zona intervenida contaba con la señalización correspondiente que prohíbe parquear, una norma que busca facilitar el flujo vehicular. Durante estas labores, los agentes procedieron a inmovilizar las motocicletas que incumplían la normativa, subiéndolas a una grúa dispuesta para el traslado de los automotores.

Video: Transeúntes reaccionaron violentamente a operativo de tránsito en El Rodadero

A pesar de que el procedimiento oficial contaba con el acompañamiento de las autoridades competentes y de los funcionarios asignados al Puesto de Mando Unificado (PMU), el ambiente se tornó complejo en cuestión de minutos.

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Las personas presentes intervinieron el operativo para impedir que los automotores inmovilizados fueran trasladados. Mediante el uso de la fuerza, los ciudadanos comenzaron a bajar las motocicletas de la plataforma de la grúa, ignorando la presencia de las instituciones en el lugar.

Momentos de tensión se vivieron en El Rodadero, donde varios ciudadanos se enfrentaron a agentes de tránsito al intentar impedir la inmovilización de motocicletas.



En medio del procedimiento, los samarios lograron desmontar algunas motos de las grúas, generando desorden y… pic.twitter.com/n47vnLeDRP — Luis Beltran (@luisbeltrannoti) April 5, 2026

Este suceso fue captado por testigos que se encontraban en la zona, y las grabaciones comenzaron a circular a través de distintas redes sociales. En las imágenes difundidas en las plataformas digitales se observa cómo la grúa abandona el lugar de los hechos completamente vacía y sin los vehículos, como consecuencia directa de la intervención de la multitud.

Lo ocurrido en El Rodadero, donde bajaron las motocicletas de la grúa del tránsito de la @SantaMartaDTCH demuestra el inconformismo y molestia de los samarios por los abusos y atropellos de los agentes. @CarlosPinedoC @howar_escarraga @AtlanticoEmi @lumois @PedroDavidTM pic.twitter.com/LjPNvRwC4z — Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) April 5, 2026

Alcaldía Distrital de Santa Marta rechazó la alteración del orden público e informó que se mantienen vigentes los comparendos

Frente a la gravedad de lo acontecido, la administración municipal emitió un pronunciamiento en el que expresó su repudio ante la actitud tomada por los ciudadanos y rechazó “de manera categórica” estos comportamientos en la vía pública.

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La entidad gubernamental señaló que este tipo de actuaciones no solo representan una afectación al orden público y a la convivencia ciudadana, sino que también constituyen un obstáculo directo para la labor de control que deben ejercer las autoridades en las calles de la ciudad.

Además, la administración envió un mensaje contundente sobre las consecuencias de estos hechos: el haber retirado las motocicletas de la grúa de forma irregular no elimina las responsabilidades de los conductores. Las autoridades confirmaron que todos los comparendos impuestos durante el operativo de tránsito continúan plenamente vigentes, por lo que las sanciones deberán ser asumidas por los infractores conforme a lo que establece la normatividad.

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Adicionalmente, la administración anunció que los controles no se detendrán tras el incidente. Por el contrario, confirmaron que se mantendrán los operativos en las calles y se llevarán a cabo jornadas pedagógicas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad.