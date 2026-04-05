Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a tres hombres señalados de integrar un grupo delincuencial que, haciéndose pasar por una red de veeduría ciudadana, presuntamente extorsionaba a alcaldes y funcionarios de diferentes municipios de Cesar.

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Se trata de Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López, a quienes el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, estos tres sujetos llegaron a exigir entre 10 y 300 millones de pesos a mandatarios y otros funcionarios municipales para no entablar denuncias por supuestos hechos de corrupción.

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Al parecer, Juan David López Rojas, José Carlos Toncel García y Federman Asley López contactaron, entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, a distintos servidores municipales a reuniones para exigirles dichas sumas de dinero a cambio de no “interponer denuncias en su contra por hechos de corrupción o retirar acciones presentadas ante los organismos de control”, según la Fiscalía.

López Rojas es el señalado cabecilla del entramado ilegal, mientras que Toncel García, al parecer, ejercía como intermediario, y López estaría a cargo de la logística y recepción del dinero.

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En cumplimiento de estos roles delictivos se les atribuyen extorsiones contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, y el alcalde de Becerril.

Los procesados no aceptaron los cargos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada, pero sí deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones del caso y se determinan responsabilidades.