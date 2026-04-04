La Policía Nacional intervino en una riña entre una pareja sentimental, logrando controlar la situación y poner a los involucrados a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar. Este hecho se presentó en la carrera 49 con calle 6 del barrio La Nevada, donde los uniformados observaron una aglomeración de personas, en la cual una mujer y un hombre se estaban agrediendo físicamente.

De manera inmediata, las unidades intervinieron para separar a las partes y salvaguardar la integridad de los involucrados, estableciendo que la confrontación se originó por desacuerdos relacionados con la manutención de hijos en común.

Tras la intervención policial, el hombre de 46 años, fue trasladado a un centro asistencial debido a las lesiones que presentaba, mientras que la ciudadana mujer de 30 años, quien también registraba golpes sin gravedad, fue conducida a las instalaciones de la autoridad competente.

Posteriormente, ambas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso correspondiente.