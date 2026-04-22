Las energías renovables se han convertido en una opción fiable para cubrir la demanda en el país, llegando a representar el 14 % de la capacidad total de generación de energía eléctrica.

Este reporte fue hecho por Alexandra Hernández, presidenta de Ser Colombia, durante el acto de instalación del 9° Encuentro y Feria de Renovables Latam, que se desarrolla en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

De acuerdo con la líder gremial, se espera cerrar el año con una generación cercana de 4.350 megavatios, de los cuales, el 70 % corresponde a proyectos de mediana y gran escala, mientras que el 30 % restante corresponde a generación de pequeña escala.

“Estamos aportando una fuente de energía limpia, competitiva en tarifas, abundante y de rápida construcción para proteger el bolsillo de los colombianos y ayudar a que el país no se apague”, destacó.

Hernández fue enfática al sostener que el principal desafío que enfrentan los proyectos de energía renovables en el país sigue siendo su entrada en funcionamiento en los plazos establecidos: “Es importante para que el país no se apague. Es un tema en el que vamos a tener que seguir trabajando, independientemente del gobierno que llegue”.

Por eso, recalcó que “este panorama implica un trabajo conjunto con todos los actores involucrados para que los proyectos entren a tiempo y se aceleren los trámites, que son los que siguen retrasando su entrada en el negocio”.

En su intervención, Hernández también se refirió a la importancia de las subastas a largo plazo para la consolidación de nuevas apuestas para la generación de energía a través de fuentes no convencionales.

“Las subastas son importantes que se hagan, porque son la garantía de que van a haber unos contratos de largo plazo, unas flujos de ingresos futuros asegurados que para los bancos son necesarios para hacer los desembolsos que se requiere para iniciar la construcción de estos proyectos”, explicó.

La líder gremial fue enfática al decir que todas las fuentes de energía son necesarias en el país, teniendo en cuenta que el crecimiento del consumo es dos veces más rápido que la oferta.

“No podemos darnos el lujo de estar prescindiendo de una fuente o no. Las fósiles, las hidroeléctricas y las renovables, todas se necesitan, se complementan. Hay que sacar lo mejor de cada uno y aprovechar esa riqueza que tiene Colombia”, anotó.

A renglón seguido, anotó que “en esa ecuación las energías renovables son imprescindibles, no son un complemento opcional”.