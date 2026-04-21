Con grupo de millo, baile y picó en cada esquina, el alcalde Alejandro Char adelantó la entrega de un nuevo tramo vial en el sur de Barranquilla, que permitirá transformar la movilidad y las condiciones de vida de los habitantes de los barrios La Ceiba y Villate.

La calle 63B entre carreras 10 y 15, durante años fue una vía que causó incomodidades para los residentes debido al polvo y el barro en temporada de lluvias. Ahora, la perspectiva es distinta tras la intervención que incluyó pavimentación, construcción de andenes y bordillos, así como la reposición de redes de acueducto y alcantarillado.

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Durante el recorrido de entrega, el alcalde Char destacó el impacto de este tipo de obras de las comunidades, señalando que no solo mejoran la movilidad, sino que también representan oportunidades de desarrollo y valorización para las viviendas del sector.

“Con esta obra, todas las casas se valorizan, el transporte público pasa, la policía pasa, la ambulancia recoge al enfermo. Yo no quiero que el pueblo que me eligió por tercera vez pise barro y trague polvo”, sostuvo el mandatario distrital.

En la misma línea, aseguró que “vamos a traer más inversión para el bienestar de todos. Esta vía traerá tranquilidad, oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestra gente”.

Al mismo tiempo, habitantes de la zona celebraron la transformación de la vía, asegurando que por años fue una necesidad.

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Gettsy Rodríguez, residente desde hace más de cinco décadas, expresó que la obra representa un sueño cumplido para el barrio, ya que facilita el tránsito, permite el acceso público y mejora las condiciones para actividades cotidianas como el desplazamiento hacia lugares de trabajo, centros educativos y otros espacios.

“Nos beneficiamos todos porque por aquí pasan dos rutas de buses. Hacer vías demuestra crecimiento, así tenemos más facilidad para trasladarnos de un lugar a otro. Muchas gracias por todo”, anotó.

Con esta entrega, la administración distrital anunció que continuará impulsando proyectos de infraestructura en distintos sectores, con el objetivo de fortalecer el desarrollo urbano y el bienestar de las comunidades.