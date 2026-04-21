En medio de un encuentro entre los gobernadores del país y los miembros del Congreso elegidos recientemente, la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe) presentó una serie de iniciativas estratégicas orientadas al desarrollo de esta zona del país y a su transformación en una Región Entidad Territorial (RET).

Durante la reunión realizada en Cartagena, el presidente de la RAP Caribe y gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que los avances logrados son fundamentales para cumplir el cronograma trazado por los mandatarios regionales y consolidar un Estado Regional con autonomía, legitimidad y recursos propios.

“Lo que estamos haciendo es crear las condiciones para que se conforme el Estado Regional, teniendo en cuenta los artículos 306 y 307 de la Constitución Política”, afirmó Verano, al destacar que este proceso busca que el Caribe pueda manejar su propio destino y fortalecer su capacidad de desarrollo.

Al encuentro asistieron también senadores y representantes de los departamentos de la región Caribe, elegidos en los recientes comicios legislativos, quienes fueron convocados para conocer de primera mano las apuestas estratégicas del territorio.

El gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, explicó que la región participa activamente en la construcción de “El libro blanco”, una iniciativa liderada por la Federación Nacional de Departamentos para recoger las prioridades de desarrollo de las regiones de cara al periodo 2026-2030.

Según indicó, la región Caribe presentó una batería de 13 iniciativas construidas de manera conjunta con el sector privado, gremios económicos, academia, autoridades ambientales y equipos técnicos de las gobernaciones.

Por su parte, Cecilia Arango, secretaria de Planeación del Atlántico, destacó que el éxito de la gestión pública depende de su impacto en la ciudadanía y de la continuidad de proyectos estratégicos para la región.

Entre las prioridades mencionadas se encuentran obras de conectividad entre Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, así como la demolición del antiguo Puente Pumarejo, considerado un obstáculo para mejorar la navegabilidad del Río Magdalena en esta zona del país.

También se planteó la necesidad de impulsar infraestructura para nuevas industrias, avanzar en la modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz y consolidar el hub aéreo del Caribe, además de acelerar proyectos de transición energética.

“Esos son apenas algunos de los proyectos priorizados y se requiere voluntad política para gestionar el desarrollo del Caribe”, concluyó Arango.