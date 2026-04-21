El ciclo de Alejandro Restrepo al frente del Deportivo Independiente Medellín (DIM) llegó a su fin tras más de 20 meses de gestión, en los que el equipo antioqueño logró consolidar un proceso competitivo tanto a nivel local como internacional, pero sin levantar títulos.

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A través de un comunicado oficial, el club agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por su “profesionalismo, compromiso y dedicación”, resaltando un periodo en el que el ‘Poderoso’ volvió a ser protagonista del fútbol colombiano.

Durante su etapa, Restrepo dirigió un total de 110 partidos, con un balance de 47 victorias, 36 empates y 27 derrotas, para un rendimiento del 53,6 %.

Más allá de las cifras, su proceso estuvo marcado por la regularidad y la capacidad de competir en instancias definitivas.

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En el apartado deportivo, el equipo alcanzó finales tanto de Liga como de Copa Colombia, quedándose en ambas ocasiones con el subtítulo.

Además, bajo su conducción, el Medellín firmó un registro histórico de 92 puntos en el año 2025, una marca sin precedentes para la institución.

En el plano internacional, el DIM logró avanzar hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana y aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores para la presente temporada, reafirmando su presencia en el ámbito internacional.

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La salida de Restrepo marca el cierre de un ciclo que, si bien no se tradujo en títulos, dejó bases sólidas en lo deportivo y un equipo competitivo.

El club despidió al estratega deseándole “lo mejor y muchos éxitos en sus carreras”, mientras se abre ahora una nueva etapa en el banquillo del conjunto antioqueño.