El congresista electo Daniel Briceño, quien asumió el rol de director nacional de volanteo en la campaña presidencial de Paloma Valencia, estuvo este martes en el Atlántico liderando una nueva jornada en las calles, enfocada en escuchar a la gente y sumar apoyos de cara a la contienda electoral.

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En medio de su recorrido por el departamento, Briceño lanzó nuevas alertas frente a los movimientos que se vienen dando en el gobierno de Gustavo Petro con el objetivo de “amarrar” los votos de cara a la primera vuelta presidencial.

“Petro no está gobernando, Petro está haciendo campaña desde hace rato. Cuando usted hace campaña y no gobierna, pues la ejecución de los recursos públicos se convierte en herramientas para conseguir votos. Es por eso que hoy tenemos más de 162 mil contratistas en el Estado, siendo un récord histórico”, aseguró el ex concejal de Bogotá.

A renglón seguido, el militante del Centro Democrático indicó que la llegada de los exalcaldes Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero a la interventoría de la Nueva EPS y la Superintendencia de Salud, respectivamente, permitirá fortalecer la campaña de Iván Cepeda en departamentos como Valle del Cauca y Antioquia.

“El ministro (de Salud) Jaramillo anunció la inyección de dos billones de pesos a la Nueva EPS. Eso solo se puede explicar en una operación orquestada de los dos exalcaldes cuestionados para que esos recursos se conviertan en votos. A mí no me queda duda de eso. Ospina y Quintero son dos articuladores políticos para fortalecer la campaña de Cepeda”, agregó.

En ese sentido, subrayó que el crecimiento del Pacto Histórico en esos departamentos tiene relación con alianzas selladas con líderes políticos como Dilian Francisca Toro, Carlos Andrés Trujillo, entre otros.

Preocupación por seguridad

Briceño puso de presente que el panorama actual de seguridad en el país es “preocupante”, teniendo en cuenta las amenazas de muerte que se han conocido durante las últimas semanas en contra de líderes políticos de diversos sectores.

“En el gobierno Petro asesinaron a un candidato presidencial de oposición y nada ha pasado. Al contrario, la culpa resultó ser casi del Centro Democrático, de la familia, lo rectivimizaron mil veces. El presidente Petro no ha aprendido que la estigmatización pública desde la cabeza del Estado genera muertos, genera atentados”, anotó.

Al respecto, advirtió que este tipo de intimidaciones “enrarecen el ambiente”, más aún por la falta de acciones por parte del Gobierno para garantizar la seguridad de los aspirantes a la Casa de Nariño.

“Los candidatos de la oposición son los que se encuentran en riesgo. No es Cepeda, porque a él lo dejan hacer campaña en todo el país, sin ningún problema. Paloma Valencia, por ejemplo, no puede entrar al 40 % del Cauca a hacer campaña, así como a otras regiones del país”, remarcó.

Y a renglón seguido, anotó que “este es un asunto grave, además que el presidente termina inventándose amenazas. Ojalá le den toda la protección al señor Cepeda, pero también a todos los candidatos de la oposición”.

Recomposición del CD

Briceño también destacó que el Centro Democrático ha logrado sobreponerse a las adversidades, tales como el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Fue un golpe duro lo de Miguel, hemos tenido momentos de caos, pero ahora mismo estamos en un momento donde el partido está unido en torno a la candidatura de Paloma Valencia, que es una persona convocante en el ejercicio de la política”, dijo.

Y puntualizó diciendo que “puede que no se vea ahorita, pero –en segunda vuelta– ser una persona convocante en política es importante, porque sabe unir y llegar a acuerdos”.

“El volanteo permite cercanía con la gente”

En la opinión de Briceño, las jornadas de volanteo son indispensables para la conquista del voto de opinión, en especial en el escenario de primera vuelta presidencial.

“El ejercicio del volanteo, para mí, es más importante que hacer un tarimazo. En la política se ha demostrado que es más efectivo que un grupo de ciudadanos salga a volantear por un candidato presidencial, que salga un grupo de políticos a hacer un evento en tarima”, explicó.

Sobre el ambiente en el departamento frente al volanteo aseguró: “Nos hemos encontrado con muchos jóvenes que se han sumado a hacer política de esta forma. El volanteo permite cercanía con la gente y poder construir un proyecto de país”.

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