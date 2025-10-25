Un nuevo hecho de violencia se registró en la madrugada de este sábado 25 de octubre en la zona metropolitana de Bucaramanga, Santander. Cuatro personas fueron asesinadas a bala en Floridablanca.

El hecho fue reportado a la Policía de Santander. Vecinos del sector conocido como La Invasión, entre los barrios Villa Esperanza y Altos de la Cumbre, reportaron disparos en la zona. Las patrullas arribaron al sitio, agentes encontraron cuatro cadáveres, todos con heridas por impactos de bala.

El reporte preliminar indica que varias personas entraron al sector con armas de fuego y empezaron a disparar de manera indiscriminada alrededor de las 3:30 de la mañana.

Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, unidades de la Sijín adelantan el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias.

No se descarta que este hecho esté relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en la zona.

En otro ataque a bala, en Bucaramanga, registrado el viernes 24 de octubre en la carrera 18 con calle 51A del barrio La Concordia, un hombre murió y otro resultó herido.

Testigos señalaron que dos hombres que se desplazaban en una motocicleta fueron los agresores.