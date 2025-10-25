La Fiscalía General de la Nación confirmó que uno de los fiscales encargados de investigar el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha recibido amenazas de muerte, presuntamente relacionadas con su labor en el caso.

Según el ente acusador, existen evidencias que respaldan la veracidad y el alcance de estas intimidaciones, por lo que se reforzó de manera inmediata el esquema de seguridad del funcionario para garantizar su vida e integridad.

“Además de poner en marcha actividades investigativas para dar con los responsables, dispuso de las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y ejercicio profesional del fiscal”, afirmó la Fiscalía.

Miguel Uribe Turbay, político del Centro Democrático, falleció el pasado 11 de agosto, tras haber sido víctima de un atentado armado el 7 de junio en el parque El Golfito, en Bogotá, que lo dejó gravemente herido.

Hasta el momento, ocho personas han sido judicializadas por su presunta participación en los hechos, el menor conocido como ‘Tianz’, Elder José Arteaga, Katerine Martínez, Carlos Eduardo Mora, William Fernando González, Cristian Camilo González, Harold Barragán y, más recientemente, Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño.