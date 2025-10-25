La Fiscalía General de la Nación imputó cargos este viernes a Jhorman David Mora Silva por su presunta participación en la selección del adolescente que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Visita del senador Miguel Uribe Turbay al periódico el 16 de mayo 2024

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, Mora Silva habría contactado por videollamada y convencido al menor de edad de ejecutar el ataque armado contra el senador del Centro Democrático.

Luego de hablar con el adolescente, Jhorman David Mora lo comunicó con Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, para coordinar el atentado.

Mora Silva fue capturado en mayo de este año y permanece privado de la libertad en atención a una condena en su contra por el delito de hurto, por lo que su participación en el magnicidio de Miguel Uribe se habría dado desde su lugar de reclusión.

Según la Fiscalía, este sujeto haría parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefacientes, los homicidios selectivos y otras conductas delictivas en Bogotá.

Con Jhorman David Mora Silva, ya son ocho las personas judicializadas por su vínculo con la planeación y ejecución del asesinato del precandidato presidencial.

El pasado martes fue condenado a 21 años de prisión Carlos Eduardo Mora, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas conductas agravadas.

La Fiscalía detalló que Mora condujo un vehículo y lo puso a disposición para el reconocimiento previo del lugar donde se perpetró el crimen, además de trasladar a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima.

A Mora le ofrecieron 5 millones de pesos por su participación en el plan criminal, según indicó el organismo investigador.