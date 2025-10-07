Esta martes 7 de octubre se cumplen cuatro meses del atentado contra Miguel Uribe Turbay, esposo de María Claudia Tarazona, quien lo recordó con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado por una foto familiar que ha conmovido a miles de seguidores.

Lea más: Alias Gabriela, judicializada por caso Miguel Uribe, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor

“Sentir que el tiempo pasa y nos alejamos cada vez más de nuestra última vez es un dolor que se hace casi insoportable. Te amo amor de mi vida entera, espérame con paciencia. Actuaré siempre pensando en recibir el cielo y volver a encontrarnos. Hace 4 meses ya”, se lee en la publicación.

En el mismo mensaje, Tarazona también dirigió unas palabras de agradecimiento a Miguel Uribe Londoño a quien destacó por su fortaleza y su papel clave en sostener a la familia tras la pérdida.

“Abi Miguel, veo esta foto y solo pienso en tu fortaleza, tu templanza y el honor con el que has soportado la ausencia de Miguel”.

Ver más: Presidente Petro confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto fueron liberadas en Jordania

María Claudia también le agradeció a Uribe Londoño por sostener a toda la familia. “Nos has sostenido a Alejandro a las niñas a Delia y a mí, con tanto amor y fuerza que solo puedo dar gracias a Dios y admirarte cada día más”.

Algunos de sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo en la publicación, como: “Miguel vive en ustedes”, “Mucha fuerza”, “Dios les regale fortaleza y los proteja siempre”, entre otros.

María Claudia ha mantenido vivo el recuerdo de su esposo a través de mensajes en redes sociales, donde ha compartido momentos íntimos de su relación y de la familia que construyeron juntos.