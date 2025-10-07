Katherine Martínez, conocida como alias Gabriela, la única mujer hasta el momento judicializada por el caso del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, fue trasladada desde al búnker de la Fiscalía General de la Nación a la cárcel para mujeres El Buen Pastor, en la mañana de este martes 7 de octubre.

Hay que recordar que Martínez es acusada de ser la encargada de trasladar el arma tipo Glock con la que el menor de edad disparó contra el precandidato presidencial. La Fiscalía la acusa formalmente de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y utilización de menor para delinquir.

Durante las audiencias, alias Gabriela aseguró que fue obligada a participar en el crimen: “Estoy detenida por homicidio, porte de armas y algo de menor de edad, pero yo estaba allí de pantalla porque me amenazaron”.

También dijo que alias El Costeño, Elder José Arteaga Hernández, presunto coordinador del crimen, ya le había encargado antes transportar “encargos”.

‘El Costeño’ ya fue trasladado a la cárcel de Girón, en Santander. Además, William Fernando González, alias El Hermano’, también parte del grupo que participó en el asesinato, fue trasladado a la cárcel La Dorada, en Caldas.

Se conoce que la Fiscalía mantenía en su búnker a estos implicados esperando la colaboración de estos con información de la planificación y asesinato de Uribe Turbay, pero hasta el momento no han dado más detalles.

Hace apenas algunos días la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Carlos Eduardo Mora González, señalado como uno de los presuntos responsables en el magnicidio del senador, quien fue asesinado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

El acusado habría participado en la planeación logística del ataque. Según la Fiscalía, puso a disposición un vehículo que fue utilizado para reconocer el lugar del crimen, trasladar a otros involucrados y entregar el arma de fuego al menor de edad que disparó contra la víctima.