En Pereira, la Policía recibió una llamada sobre disparos en el sector de La Churria. Con esto desplegó un operativo que terminó con nueve personas capturadas, presuntamente todos miembros de la organización criminal La Cordillera. En la operación se incautaron cinco revólveres, tres pistolas y más de 60 cartuchos de diferentes calibres.

Leer también: Estado colombiano pidió perdón a Gustavo Sastoque, encarcelado injustamente por 10 años: “Fui el elegido para tan macabro plan”

Pero lo que más llamó la atención de las autoridades es que en medio de proceso fue capturado un hombre que había sido condenado por homicidio y se suponía que estaba en prisión. En la operación, el hombre intentó escapar por la terraza de una vivienda, pero fue capturado.

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que los hombres habían disparado contra una vivienda. Los nueve detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.

Con respecto al hombre que tenía condena activa, se trata de Alejandro Antonio Uribe Restrepo, cuya condena es de 18 de prisión por homicidio. Estaba recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué.

De acuerdo al informe preliminar, el interno pidió un permiso temporal para planear otro homicidio, presuntamente para una venganza entre bandas delincuenciales. El mismo Uribe Restrepo explicó que uno de los hombres del sector La Churria asesinó a su primo, conocido como alias Moneda.

Importante: Uribe tras orden de investigación contra él y su hermano: “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”

Hay que recordar que La Cordillera es una organización delincuencial que delinque en el Eje Cafetero, especialmente en Pereira y Dosquebradas. Informes de la Defensoría del Pueblo, el grupo mantiene un dominio en barrios enteros con extorsiones contra comerciantes y habitantes.