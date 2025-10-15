La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Katerine Andrea Martínez Martínez, alias Gabriela, por su posible participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, la mujer de 19 años presuntamente recogió en la localidad de Suba una pistola tipo Glock 9 mm que había sido modificada para aumentar su letalidad. Posteriormente, se trasladó al barrio Modelia, se reunió con otros señalados implicados en el crimen y, a bordo de un vehículo, le entregó el arma de fuego a Elder José Arteaga, alias Pichi, quien a su vez se la dio al joven sicario de 15 años, que finalmente disparó contra el político.

Las investigaciones adelantadas por miembros de la Fiscalía determinaron que alias Gabriela desde enero de 2025, se habría vinculado a un grupo delincuencial dedicado a diferentes actividades ilícitas como venta de estupefacientes al menudeo y homicidios selectivos.

Por estos hechos, Martínez Martínez deberá responder en juicio oral por los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

Vale mencionar, que alias Gabriela fue capturada el pasado 14 de junio en un procedimiento realizado por unidades de la Policía Nacional en vía pública de Florencia (Caquetá).

Miguel Uribe Turbay falleció el pasado lunes 11 de agosto tras luchar por su vida desde la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe por más de dos meses.