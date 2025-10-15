El brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, quien hasta hace algunos días era el comandante de la Primera División del Ejército Nacional, fue llamado a calificar servicios.

De acuerdo con información de El Tiempo, la salida del general tendría que ver con un proceso de cuando el oficial estaba al frente del Comando de Combate de Inteligencia Militar. En ese cargo estuvo hasta el mes de febrero de este año.

Al comando de la Primera División, que comprende La Guajira, Magdalena, Atlántico, César y el sur de Bolívar, el general Prieto Ruiz llegó en el mes de marzo.

Hay que recordar que justo en esta región, en los casos de Magdalena y Bolívar, se han intensificado los enfrentamientos entre el ELN con el Clan del Golfo y ‘los Pachenca’ en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Hace apenas algunos días también salió del Ejército el general Fredy Gómez, comandante de la Cuarta División, y quien también fue integrante del Comando de Inteligencia Militar.

Todo esto también se da justo antes de la reunión anual que realizan las Fuerzas Militares, que se llevará a cabo entre jueves y viernes, en las que se evaluarán a los coroneles del último año de antigüedad para seleccionar a 12 oficiales que realizarían el curso de altos estudios militares para poder ascender al grado de general en 2026.