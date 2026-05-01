La iniciativa que busca conectar la salud en América Latina y el Caribe, se conoce como la PH4H, por sus siglas en inglés (Partnership for Health, Alianza por la Salud).

Pareciera que, gran parte de las personas vinculadas a la salud, directivos, líderes y trabajadores sanitarios, no conocen de la existencia en salud, de mayor importancia para los momentos actuales, cuando cada vez se aumentan las brechas sociales, por fenómenos de mal funcionamiento de los sistemas, muchos orientados a las finalidades económicas para quienes quieren intervenirlo. Con predominio de objetivos sin cumplimiento, derroche de recursos, malas administraciones de los recursos, alejamiento técnico científico moderno, y la más importante la corrupción que deja ver las ganancias con las que muchos se benefician a través de una medicina de servicios incumplidos, desorientación de los pacientes y al final una medicina de demoras, discusiones en papeleos, y violaciones a los derechos de quienes solicitan atención y tratamientos que una gran cantidad de personas necesitan. Muchos pacientes desesperados, acuden a urgencias sin soluciones de sus problemas. Otros se la pasan, aun con sus enfermedades mendigando medicamentos y atención.

Surge la PH4H, con el impulso del BID y la OPS, y el apoyo del Gobierno de Japón, la Ruta Panamericana de Salud Digital, promueve la interoperabilidad de datos clínicos entre países de la región. La iniciativa también cuenta con el respaldo técnico y la articulación regional de la Red de América Latina y el Caribe de Salud Digital (RACSEL) además el acompañamiento de otras instituciones como la WHO, Organización Mundial de la salud, para fortalecer la cooperación y el uso de estándares internacionales en salud digital.

La transformación digital en salud no reconoce fronteras. En ese contexto, surge la Ruta Panamericana de Salud Digital (PH4H, una iniciativa regional que busca construir una infraestructura interoperable que permita compartir información clínica de manera segura entre países de América Latina y el Caribe y llevar salud a medios más apartados.

En la práctica, esto implicaría un trabajo inmediato relacionado con:

1. Interoperabilidad de datos clínicos, que involucra estándares internacionales.

2. Implementación del Resumen Internacional del Paciente (IPS). Impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), y con el apoyo del Gobierno de Japón como primer donante oficial,

3 La PH4H propone avanzar hacia una “autopista digital” que facilite la continuidad asistencial, fortalezca la preparación ante emergencias sanitarias y promueva el uso de estándares internacionales en salud digital.

4. “Más que un proyecto tecnológico, la PH4H es una apuesta por la cooperación regional, la confianza digital y la construcción de capacidades que permitan enfrentar de mejor manera los desafíos sanitarios del presente y del futuro”, BID-OPS. Es importante, lograr un puesto en esta propuesta de salvación de nuestros destrozados sistemas de atención en salud.

@49villanueva